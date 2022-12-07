Nesibe Aydın, Sepsi deplasmanında

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu 5. hafta maçında Nesibe Aydın, 8 Aralık Perşembe günü Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımı ile karşılaşacak.
Sfantu Gheorghe şehrinde Sepsi Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'da başlayacak.
Grupta ikişer galibiyet ve mağlubiyetle 3. sırada yer alan Nesibe Aydın, üst tura çıkmak için namağlup yoluna devam eden rakibini yenmeye çalışacak.
İki takım arasında Ankara'da oynanan ilk maçı ACS Sepsi-SIC, 70-56 kazandı.
Sfantu Gheorghe şehrinde Sepsi Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'da başlayacak.
Grupta ikişer galibiyet ve mağlubiyetle 3. sırada yer alan Nesibe Aydın, üst tura çıkmak için namağlup yoluna devam eden rakibini yenmeye çalışacak.
İki takım arasında Ankara'da oynanan ilk maçı ACS Sepsi-SIC, 70-56 kazandı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ