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Nesibe Aydın, Sepsi deplasmanında

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 5. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Sepsi ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nesibe Aydın, Sepsi deplasmanında
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07 Aralık 2022 14:30
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu 5. hafta maçında Nesibe Aydın, 8 Aralık Perşembe günü Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımı ile karşılaşacak.

Sfantu Gheorghe şehrinde Sepsi Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'da başlayacak.

Grupta ikişer galibiyet ve mağlubiyetle 3. sırada yer alan Nesibe Aydın, üst tura çıkmak için namağlup yoluna devam eden rakibini yenmeye çalışacak.

İki takım arasında Ankara'da oynanan ilk maçı ACS Sepsi-SIC, 70-56 kazandı.

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