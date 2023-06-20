Nenad Bjelica'dan rapor! 7 transfer talep etti!

Transferde birçok görüşme yapmasına rağmen ayağını yorganına göre uzatmak isteyen Trabzonspor, 30 Haziran'a kadar işi bitirmek için çaba gösteriyor.
10 günlük süreçte yeni transferlerini takıma dahil etmeyi amaçlayan bordo-mavililer, Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın istediği transferden sadece birini gerçekleştirdi. Yunan ön libero Kourbelis ile anlaşma sağlayan Karadeniz ekibinin yönetimi, bir yandan ödemeler için para arayışını devam ettirirken, diğer yandan da yeni transferler için pazarlıklarını sürdürüyor.
"İLK HEDEF STOPER"
İlk etapta bir stoper amaçlayan Trabzonspor, Denswil'in ayrılığı durumunda ikinci savunmacı için de temasa geçecek. Hamsik'in ayrılığının ardından bir orta saha takviyesi yapmak için de çalışan Fırtına, sağ kanatta hem savunmacı hem de atak oyuncu arayışına girmişti. Bjelica, sağ bekte Larsen ile Serkan bulunmasına rağmen, bir transfer daha istedi.
Başarılı teknik adamın, "İlk etapta 7 transfer gerçekleştireceğiz" açıklaması sonrasında, kalan 6 ismin ise 30 Haziran'a kadar olmasa bile 4 Temmuz'daki Slovenya kampına yetişmesi bekleniyor.
10 günlük süreçte yeni transferlerini takıma dahil etmeyi amaçlayan bordo-mavililer, Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın istediği transferden sadece birini gerçekleştirdi. Yunan ön libero Kourbelis ile anlaşma sağlayan Karadeniz ekibinin yönetimi, bir yandan ödemeler için para arayışını devam ettirirken, diğer yandan da yeni transferler için pazarlıklarını sürdürüyor.
"İLK HEDEF STOPER"
İlk etapta bir stoper amaçlayan Trabzonspor, Denswil'in ayrılığı durumunda ikinci savunmacı için de temasa geçecek. Hamsik'in ayrılığının ardından bir orta saha takviyesi yapmak için de çalışan Fırtına, sağ kanatta hem savunmacı hem de atak oyuncu arayışına girmişti. Bjelica, sağ bekte Larsen ile Serkan bulunmasına rağmen, bir transfer daha istedi.
Başarılı teknik adamın, "İlk etapta 7 transfer gerçekleştireceğiz" açıklaması sonrasında, kalan 6 ismin ise 30 Haziran'a kadar olmasa bile 4 Temmuz'daki Slovenya kampına yetişmesi bekleniyor.