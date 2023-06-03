Nenad Bjelica: 'Bundan fazlasını bekleyemezsiniz'

Trabzonspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica, Alanyaspor maçının ardından konuştu.
Nenad Bjelica yaptığı açıklamada, "Marek benim çalıştırdığım, beraber çalışma fırsatı bulduğum en büyük oyunculardan biri. Harika bir insan, harika bir futbolcu. Bize çok yardımcı oldu. Her yerde, her şeyi yapmaya çalışan harika bir insan, harika bir futbolcu. Böyle bir vedayı hak ettiğini düşünüyorum. Gelecek hayatında da başarılar dilemek istiyoruz" dedi.
Hamsik ile ilgili sözlerine devam eden Bjelica, "Saha içinde ve saha dışında harika bir insan. Hem saha içinde bir futbolcuyu kaybettik, hem de bize çok yardım eden birisi bizimle olmayacak. Benim için onun son antrenörü olmak büyük bir gurur. İşini saygıyla yapan bir insan. Son anlarda dahi idmanlara ilk gelen, en çok çalışan inanılmaz bir insan. Artık ailesiyle birlikte vakit geçirme vakti. Hamsik'i her zaman çok güzel hatırlayacağız. Her zaman iletişimde olacağız" ifadelerini kullandı.
Ayrıca, "Kazandığımız için mutluyuz ama Marek ve taraftarlarımız için çok mutluyuz. Eksik olan oyuncularımız vardı ama onların yokluğunun fark edilmemesi bizim için mutluluk. Bugün başka arkadaşlarımız, sezon boyunca fırsat bulamayan oyuncularımıza da fırsat verme şansımız oldu. Bugün 5 attık, 5 golü de farklı oyuncular attı. Bir maçtan daha fazlasını bekleyemezsiniz. Taraftarlarımıza da bu şekilde veda etmek istedik. Son maçta galibiyetle veda edebilmek bizim için önemliydi." diye konuştu.
BASIN TOPLANTISI
Bjelica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hem skor hem de oynadıkları oyun yönünden çok mutlu olduğunu belirterek, "Aynı zamanda çok çok büyük oyuncunun vedası da oldu. Marek Hamsik, hem bize hem takım arkadaşlarına taraftarlara veda etme fırsatı buldu. Galibiyetle zaferle onun veda etmesi bizi ayrıca mutlu etti." dedi.
Hamsik'in inanılmaz, harika bir insan ve oyuncu olduğunu vurgulayan Bjelica, şöyle devam etti:
"Onla çalışmak son antrenörü olma fırsatı bulmaktan mutlu, gururlu hissediyorum. İyi bir oyun ortaya koyduk. Hak ettiğimiz bir galibiyet. Genç oyuncuların aldıkları süre ile ortaya koyduğu oyun iyiydi. Kalecimiz Muhammet Taha Tepe, savunmada Taha, sakatlıktan dönen Dorukhan ve Serkan da süre almış oldu. Onların da iyi oyun ortaya koyması mutlu ediyor. Taraftarlarımızla da Marek'in vedasıyla duygusal anlar yaşadık. Hep birlikte harika ve duygu dolu bir gece oldu."
Takımda görev yaptığı 1 aylık süreç boyunca kenti çok görme fırsatının olmadığını ifade eden Hırvat teknik adam, "Üzerine düşünmemiz gereken çok karar vardı. Tesise sabah 8 de geldik, akşam 6'da çıkabildik. Fırsat bulup insanlara tanıştığımız, dokunduğum anlarda sevgi sıcaklık gördüm. Bu önümüzde sene daha iyisini yapmak adına ayrı bir güç mutluluk veriyor." şeklinde konuştu.
Bjelica, takımda bütün oyuncuları tanıdığını ve fikir sahibi olduğunun da altını çizerek, "Maçta, antrenmanda tüm oyuncuları yakından tanıma fırsatı buldum. Onlarla ilgili fikirlerimiz net. Eksik olduğumuz noktalarda önümüzdeki dönem yarışmacı takım olma adına büyük çabamız olacak. Salı günü son maçımızı oynayacağız. Hem maç yükü hem sakatlıklar sebebiyle 3-4 farklı yeni oyuncumuza şans vereceğiz. Onların takıma nasıl yardımcı olabileceklerini göreceğiz. Genç oyuncular için şans olabilir." dedi.
Nenad Bjelica yaptığı açıklamada, "Marek benim çalıştırdığım, beraber çalışma fırsatı bulduğum en büyük oyunculardan biri. Harika bir insan, harika bir futbolcu. Bize çok yardımcı oldu. Her yerde, her şeyi yapmaya çalışan harika bir insan, harika bir futbolcu. Böyle bir vedayı hak ettiğini düşünüyorum. Gelecek hayatında da başarılar dilemek istiyoruz" dedi.
Hamsik ile ilgili sözlerine devam eden Bjelica, "Saha içinde ve saha dışında harika bir insan. Hem saha içinde bir futbolcuyu kaybettik, hem de bize çok yardım eden birisi bizimle olmayacak. Benim için onun son antrenörü olmak büyük bir gurur. İşini saygıyla yapan bir insan. Son anlarda dahi idmanlara ilk gelen, en çok çalışan inanılmaz bir insan. Artık ailesiyle birlikte vakit geçirme vakti. Hamsik'i her zaman çok güzel hatırlayacağız. Her zaman iletişimde olacağız" ifadelerini kullandı.
Ayrıca, "Kazandığımız için mutluyuz ama Marek ve taraftarlarımız için çok mutluyuz. Eksik olan oyuncularımız vardı ama onların yokluğunun fark edilmemesi bizim için mutluluk. Bugün başka arkadaşlarımız, sezon boyunca fırsat bulamayan oyuncularımıza da fırsat verme şansımız oldu. Bugün 5 attık, 5 golü de farklı oyuncular attı. Bir maçtan daha fazlasını bekleyemezsiniz. Taraftarlarımıza da bu şekilde veda etmek istedik. Son maçta galibiyetle veda edebilmek bizim için önemliydi." diye konuştu.
BASIN TOPLANTISI
Bjelica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hem skor hem de oynadıkları oyun yönünden çok mutlu olduğunu belirterek, "Aynı zamanda çok çok büyük oyuncunun vedası da oldu. Marek Hamsik, hem bize hem takım arkadaşlarına taraftarlara veda etme fırsatı buldu. Galibiyetle zaferle onun veda etmesi bizi ayrıca mutlu etti." dedi.
Hamsik'in inanılmaz, harika bir insan ve oyuncu olduğunu vurgulayan Bjelica, şöyle devam etti:
"Onla çalışmak son antrenörü olma fırsatı bulmaktan mutlu, gururlu hissediyorum. İyi bir oyun ortaya koyduk. Hak ettiğimiz bir galibiyet. Genç oyuncuların aldıkları süre ile ortaya koyduğu oyun iyiydi. Kalecimiz Muhammet Taha Tepe, savunmada Taha, sakatlıktan dönen Dorukhan ve Serkan da süre almış oldu. Onların da iyi oyun ortaya koyması mutlu ediyor. Taraftarlarımızla da Marek'in vedasıyla duygusal anlar yaşadık. Hep birlikte harika ve duygu dolu bir gece oldu."
Takımda görev yaptığı 1 aylık süreç boyunca kenti çok görme fırsatının olmadığını ifade eden Hırvat teknik adam, "Üzerine düşünmemiz gereken çok karar vardı. Tesise sabah 8 de geldik, akşam 6'da çıkabildik. Fırsat bulup insanlara tanıştığımız, dokunduğum anlarda sevgi sıcaklık gördüm. Bu önümüzde sene daha iyisini yapmak adına ayrı bir güç mutluluk veriyor." şeklinde konuştu.
Bjelica, takımda bütün oyuncuları tanıdığını ve fikir sahibi olduğunun da altını çizerek, "Maçta, antrenmanda tüm oyuncuları yakından tanıma fırsatı buldum. Onlarla ilgili fikirlerimiz net. Eksik olduğumuz noktalarda önümüzdeki dönem yarışmacı takım olma adına büyük çabamız olacak. Salı günü son maçımızı oynayacağız. Hem maç yükü hem sakatlıklar sebebiyle 3-4 farklı yeni oyuncumuza şans vereceğiz. Onların takıma nasıl yardımcı olabileceklerini göreceğiz. Genç oyuncular için şans olabilir." dedi.