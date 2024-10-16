Nelsson'un maçını Halil Umut Meler yönetti, berabere bitti!

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 4. maçında İsviçre, konuk ettiği Danimarka ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Nelsson'un maçını Halil Umut Meler yönetti, berabere bitti!
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16 Ekim 2024 00:11
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 4. maçında İsviçre, Danimarka'yı konuk etti. 

Kybunpark'ta oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Mücadeleyi Türk hakem Halil Umut Meler yönetti. 

İsviçre'nin gollerini 26. dakikada Remo Freuler ve 45+1 dakikada penaltıdan Muhammed Zeki Emduni kaydetti.

Danimarka'nın golleri ise 27. dakikada Gustav Isaksen ve 69. dakikada Christian Eriksen'den geldi.

NELSSON 76 DAKİKA OYNADI

Öte yandan Galatasaray'da forma giyen Danimarkalı stoper Victor Nelsson, 76 dakikada sahada kaldı. 

Bu sonuçla birlikte Danimarka 7, İsviçre 1 puana ulaştı. 

Grupta bir sonraki maçta İsviçre, Sırbistan'ı konuk edecek. Danimarka ise İspanya'yı ağırlayacak.

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