Neftçi Bakü - Beşiktaş: 11'ler

Konferans Ligi 3. Eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Neftçi Bakü'ye konuk oluyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Neftçi Bakü - Beşiktaş: 11'ler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ağustos 2023 18:48
Son güncelleme 10 Ağustos 2023 18:51
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'ye konuk olacak.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Neftçi Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak. İsviçreli hakem Lukas Fahndrich'in yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan ve Haber Global'den yayımlanacak.

Karşılaşmanın rövanşı ise 17 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

Beşiktaş turu geçmesi halinde Aris - Dinamo Kiev maçının galibiyle play-off turunda eşleşecek.

11'ler

Neftçi Bakü
Brkic, Zülfügarli, Matias, Tamas, Salahli, Jaber, Makhmudov, Yusifli, Salef, Lebon, Bava Shinyashiki

Beşiktaş
Mert, Rosier, Amartey, Colley, Umut, Onur, Salih, Amir, Gedson, Muleka, Aboubakar





DAHA YÜKSEK ORANLARLA İDDAA.COM'DA OYNA!



Eksikler

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Ghezzal, Cenk Tosun ve cezalı Masuaku forma giyemeyecek. Öte yandan yeni transfer Rebic, teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde karşılaşmada forma giyebilecek.

Bu tura nasıl geldiler?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla saf dışı bıraktı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı turnuvasına aynı turdan dahil olan Neftçi ise Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımını 2-2 ve 2-0 tamamlanan maçlarla elemeyi başardı.

233. Avrupa maçı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Azerbaycan ekibi Neftçi ile karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 233. kez sahne alacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 232 müsabakada 86 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçlarda 304 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 347 gol gördü.

3 kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası'nda aynı başarıya imza attı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de adını çeyrek finale yazdırdı.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery