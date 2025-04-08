Necla Güngör Kıragası: 'Çok üzgünüz'

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında konuk ettikleri Slovenya'ya 1-0 yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.



Kıragası, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Cumhuriyet şehri Sivas'ta kadın futbolu seyirci rekoru kırdıklarını belirtti.



Ay-yıldızlı takıma destek veren Sivas halkına teşekkür eden Kıragası, "Çok kıymetli işler yaptınız. Gönül isterdi ki bugün onlara, Sivas halkına bir galibiyet armağan edelim, maalesef olmadı. Bu yüzden çok üzgünüz, kendilerinden affımızı istiyoruz." dedi.



Maçın ilk dakikalarında lehlerine bir penaltı verilmediğini savunan Kıragası, "Sonrasında hücum ataklarımıza devam etmeye gayret ettik ve ilk yarıda ciddi anlamda topun bizde kaldığı, hücum varyasyonlarını yapabildiğimiz, set oyununa dönebildiğimiz bir oyun oynadık." diye konuştu.



İkinci yarıda beklenmedik şekilde 1-0 geriye düştüklerini aktaran Kıragası, daha sonra oyuncularda bir düşüş yaşandığını aktardı.



Slovenya'nın iyi bir takım olduğuna dikkati çeken Kıragası, şunları kaydetti:



"Slovenya şu anda grubumuzda lider ve FIFA sıralamasına baktığınız zaman 20 sıra bizim üstümüzde bir takım. Bu takıma karşı bu kadar iyi mücadele edebilmek bile bizim için çok kıymetli. Ancak gönül isterdi ki Sivas halkına gerçekten buradan bir galibiyetle cevap verelim, maalesef olmadı, o yüzden de çok üzgünüm. Her zaman şunu söylüyorum, yola çıktığım oyuncularımla çok gurur duyuyorum. Çünkü kendileri aslında imkansızlıklar içinde, kendi imkanlarını yaratarak çok ciddi bir ekibe karşı çok iyi bir mücadele verdiler. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Mücadele etmek çok önemli. Biz burada ülkemizi temsil ediyoruz. Ülkemizi temsil ederken sadece sahada aldığımız skorlarla değil, yaptığımız hareketlerle tavırlarla bir mücadele veriyoruz."







- "Oyuncularımla gurur duyuyorum"



Necla Güngör Kırgası, karşılaşmanın bitiminde sahada futbolcularla kısa bir toplantı yaptığını belirtrek, "Maç sonrası onların hepsiyle gurur duyduğumu söyledim. Mücadeleleri için de tebrik ettim." dedi.



Kıragası, oyuncuların mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Hem ayaklarına hem ellerine hem de yüreklerine sağlık dedim. Ama yolun bitmediğini, bir sonraki maçta bunları telafi edeceğimizi de ilettim. Şu an çok mutsuzlar, hepsi soyunma odasında çok ciddi anlamda ağlıyorlar. Ama sağ olsun Mecnun Otyakmaz başkanımız geldi, kendisi de çok iyi ifadeler kullandı. Onun desteğini de aldılar." değerlendirmesinde bulundu.



