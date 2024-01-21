Ndombele'den Bakambu'ya destek!

Galatasaraylı futbolcu Ndombele, Afrika Kupası'nda Kongo'nun Fas ile karşılaştığı maçta penaltı kaçıran Cedric Bakambu'ya destek paylaşımında bulundu.
Ndombele yaptığı paylaşımda, "Bir Demokratik Kongo taraftarı olarak kardeşime destek vermek istiyorum. Seni hayal kırıklığına uğratsa bile biliyorum ki destek gerekiyor." ifadelerini kullandı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Ndombele yaptığı paylaşımda, "Bir Demokratik Kongo taraftarı olarak kardeşime destek vermek istiyorum. Seni hayal kırıklığına uğratsa bile biliyorum ki destek gerekiyor." ifadelerini kullandı.
İŞTE O PAYLAŞIM: