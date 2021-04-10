Ndao: "2 puanı biz kaybettik"

Karagümrük'ün orta saha oyuncusu Ndao, Galatasaray maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ndao: '2 puanı biz kaybettik'
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10 Nisan 2021 21:17
Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Karagümrük'te Alassane Ndao, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

2 puanı kaçırdıklarını söyleyen Ndao, "İki puan kaçırdığımızı düşünüyorum çünkü çok net fırsatlar yakaladık. Golü attıktan sonra hemen golü yememiz bizim için iyi olmadı. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımlarından bir tanesi ve sürekli atak oynamak isteyen bir takım. Bugün iyi oynadığımızı düşünüyorum." dedi.

Ligi en iyi yerde bitirmek istediklerini dile getiren orta saha oyuncusu, "Takımın en golcü oyuncusu olmak güzel ama kendi performansımı değil, takımın performansını düşünüyorum. 8 maça konsantre olup, ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



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