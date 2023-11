NBA'de normal sezon ve Sezon İçi Turnuvası heyecanı, bu gece oynanan sekiz maçla devam etti.



KINGS VE CELTICS YÜKSELMEYİ BAŞARDI



Sezon İçi Turnuvası'nın grup maçları geride bıraktığımız gece oynanan sekiz karşılaşmayla sona erdi ve altı takım, eleme turunda Los Angeles Lakers ve Indiana Pacers'a katılma yolunda karşı karşıya geldi.





New York Knicks, Doğu Konferansı Sezon İçi Turnuvası eleme turunda 1 numaralı seribaşı konumunda olan Milwaukee Bucks ile karşılaşmaya hak kazandı.



Doğu Konferansı'nın diğer eleme turu maçında Indiana Pacers'ın ise, Boston Celtics'i ağırlayacağı kesinleşti. Pacers Doğu A Grubunu kazanan ekip olurken, Celtics Doğu C Grubunu kazanan takım oldu.



Doğu Konferansı Yarı Finalleri:



4 Aralık: Pacers - Celtics

5 Aralık: Bucks - Knicks



Batı Konferansı Yarı Finalleri:



4 Aralık: Kings - Pelicans

5 Aralık: Lakers - Suns



Geride bıraktığımız gece oynanan tüm karşılaşmaların sonuçları ise şu şekildeydi:



CELTICS 124-97 BULLS



Boston Celtics, TD Garden'da oynanan Sezon İçi Turnuvası'nın grup maçında Chicago Bulls'u 124-97 mağlup etti.



Boston ekibi, 23 sayılık averaj farkını kapatarak Sezon İçi Turnuvanın bir sonraki aşamasında yer almaya hak kazanmış oldu.



Jaylen Brown 30 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle Celtics'in en skorer ismi oldu. Jayson Tatum 21 sayı, 7 ribaund ve 4 asist kaydetti.



DeMar DeRozan ve Coby White 19'ar sayıyla Bulls'un en skorer ismi oldular. Patrick Williams ise maçı 14 sayı, 7 ribaund, 2 asist ve 2 blokla tamamladı.



CAVALIERS 128-105 HAWKS



Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage Fieldhouse'da oynanan Sezon İçi Turnuvası'nın grup maçında Atlanta Hawks'ı 128-105 yendi.



Cavaliers galibiyete ulaşarak grup aşamasını 3-1'le tamamlamış olsa da, bu eleme turlarına ulaşması için yeterli olmadı.



Donovan Mitchell 40 sayı, 11 ribaund, 5 asist ve 3 top çalmalık performansıyla Cavaliers'ı galibiyete taşıyan isim oldu. Darius Garland ise 19 sayı ve 8 asistle oynadı.



Yedi oyuncusu çift haneli skor üreten Atlanta'da başı çeken isimler, 18'er sayıyla oynayan Bogdan Bogdanovic ve Deandre Hunter oldu. Saddiq Bey ve Clint Capela 14'er sayıyla katkı sağlarken, Trae Young ve Dejounte Murray 13'er sayıyla oynadılar.



BUCKS 131-124 HEAT



Milwaukee Bucks, Kaseya Center'da oynanan Sezon İçi Turnuvası'nın grup maçında Miami Heat'i 131-124 mağlup etti.



Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 33 sayı, 10 ribaund, 5 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı. Damian Lillard ise 32 sayı, 9 asist ve 4 ribaund kaydetti.



Jimmy Butler'dan yoksun olan Heat'te Bam Adebayo 31 sayı, 10 ribaund, 5 asist ve 2 blokla takımın en skoreriydi. Kyle Lowry ise 21 sayı, 6 asist, 4 ribaund, 1 top çalma ve 1 blokla maçı tamamladı.



NETS 115-103 RAPTORS



Brooklyn Nets, Barclays Center'da oynanan Sezon İçi Turnuvası'nın grup maçında Toronto Raptors'ı 115-103 devirdi.



Spencer Dinwiddie, Nets'te 23 sayı, 9 ribaund, 8 asist ve 4 top çalmayla öne çıktı. Mikal Bridges 22 sayı, 10 ribaund ve 5 asistle oynarken, Cam Johnson ve Royce O'Neale 18'er sayı kaydettiler.



Raptors'ta Scottie Barnes ve Pascal Siakam 17'şer sayıyla takıma liderlik ettiler. Barnes 11 ribaund ve 6 asistle oynarken, Siakam ise 10 ribaund ve 3 top çalmayla oynadı. Gary Trent Jr. 15 sayı kaydetti.



KNICKS 115-91 HORNETS



New York Knicks, Madison Square Garden'da oynanan Sezon İçi Turnuvası'nın grup maçında Charlotte Hornets'ı 115-91 mağlup etti.



Julius Randle 25 sayı, 20 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla Knicks adına galibiyetin mimarı oldu. Josh Hart ise 17 sayı ve 6 ribauntla oynadı.



Brandon Miller 18 sayı, 3 ribaund, 2 asist ve 1 top çalmayla Hornets'a liderlik etti. Miles Bridges ise 13 sayı, 4 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 1 blokla maçı tamamladı.



TIMBERWOLVES 106-103 THUNDER



Minnesota Timberwolves, Target Center'da oynanan Sezon İçi Turnuvası'nın grup maçında Oklahoma City Thunder'ı 106-103 yıktı.



Üçüncü çeyreğin sonlarında kalçasındaki sakatlık nedeniyle oyunu terk eden Anthony Edwards, Timberwolves'a 21 sayı, 5 ribaund ve 1 blokla liderlik eden isim oldu. Rudy Gobert 17 sayı, 16 ribaund, 1 top çalma ve 4 blokla oynarken, Karl-Anthony Towns 13 sayı, 10 ribaund ve 3 asistle maçı tamamladı.



Thunder tarafında Shai Gilgeous-Alexander 32 sayı, 4 ribaund, 4 asist, 3 top çalma ve 2 blokla mücadele etti. Chet Holmgren 16 sayı, 8 ribaund, 6 asist, top çalma ve 1 blokla oynarken, Jalen Williams, Josh Giddey ve Cason Wallace ise 10'ar sayı kaydettiler.



MAVERICKS 121-115 ROCKETS



Dallas Mavericks, American Airlines Center'da oynanan Sezon İçi Turnuvası'nın grup maçında Houston Rockets'ı 121-115 mağlup etti.



Mavericks'te Luka Doncic 41 sayı, 9 ribaund, 9 asist ve 2 top çalmayla takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Kyrie Irving 27 sayı, 2 ribaund ve 5 asistle oynarken, Derrick Jones Jr 15 sayı ve 6 ribaundla, Dante Exum ise 12 sayı ve 3 asistle maçı noktaladı.



Rockets'ta temsilcimiz Alperen Şengün 31 sayı, 9 ribaund ve 6 asistle takımın en etkili ismiydi. Dillon Brooks altı faulle oyun dışı kalmadan önce 16 sayı kaydetti. Fred VanVleet 10 sayı, 4 ribaund ve 12 asistle maçı tamamladı.



KINGS 124-123 WARRIORS



Sacramento Kings, Golden 1 Center'da oynanan Sezon İçi Turnuvası'nın grup maçında Golden State Warriors'ı 124-123 mağlup etti.



Kings'te De'Aaron Fox 29 sayı, 9 ribaund ve 5 asistle takımın en skoreriydi. Maçı kazandıran basketi bulan Malik Monk ve Kevin Huerter 21'er sayıyla oynarken, Harrison Barnes karşılaşmayı 12 sayı ve 4 ribaundla tamamladı.



Warriors cephesinde Stephen Curry ve Andrew Wiggins 29'ar sayı ve 10'ar ribaund kaydettiler. Klay Thompson maçı 20 sayı ve 10 ribaundla tamamlarken, Draymond Green 8 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle oynadı.





