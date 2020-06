NBA resmi olarak geri dönüyor, 22 takım formatı onaylandı!

NBA yönetim kurulunun, Florida eyaletinin Orlando şehrinde, 31 Temmuz'da 2019-20 sezonunu yeniden başlatmak için 22 takımlı geri dönüş planını onaylamak üzere oy kullandığı açıklandı.



Oylamanın 29'a 1 şeklinde ilerlediği Portland Trail Blazers'ın teklife karşı çıkan şekilde oy veren tek takım olduğu belirtildi.



Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği (NBPA) plan üzerinde lig yetkilileri ile yakın bir şekilde çalışma halinde ve NBPA'in takım oyuncusu temsilcileri, teklifi onaylamak için bugün bir konferans görüşmesi düzenleyecek.



NBA başkanı Adam Silver, yaptığı açıklamada şunarı söyledi:



"Kurulun yeniden başlatma formatını onaylaması, NBA sezonuna devam etmek için gerekli bir adımdır. KOVID-19 salgını korkunç zorluklar gösterirken, şu anda halkla kesinleşmiş protokollere dayanarak sezonu güvenli ve sorumlu bir şekilde bitirmeyi umuyoruz. Sağlık görevlileri ve tıp uzmanları ayrıca sezona devam etmeye hazırlanırken, toplumumuzun son zamanlarda yaşanan ırksal şiddet ve haksızlık trajedilerinden sarsıldığını ve kolektif kaynaklarımızı ve etkilerini kullanmak için ekiplerimiz ve oyuncularımızla yakın çalışmaya devam edeceğimizi biliyoruz. Bu konuları çok gerçek ve somut yollarla ele alıyoruz."



DİĞER TARİHLER DE AÇIKLANDI



Plan kapsamında, Walt Disney World Resort'ta 13 Batı Konferansı ekibi ve dokuz Doğu Konferansı ekibi, normal sezonda sekiz "sıralama belirleme" maçı, sekizinci sıralama için muhtemel bir play-in turnuvası oynayacaklar.



Doğu ve Batı konferanslarındaki ilk 16 takıma, şu anda iki konferansta da sekizinci sırada yer alan takımlar (New Orleans, Portland, San Antonio, Sacramento, Phoenix ve Washington) katılacak.



Play-in turnuvası, dokuzuncu ve sekizinci sıradaki takımlar arasında, galibiyet farkı dört maçtan az olursa oynanacak. Bu durumda, dokuzuncu sıradaki takımın playofflara katılmak için, sekizinci sıradaki takımı iki kez yenmesi gerekirken, sekizinci sıradaki takımın iki muhtemel maçtan birinde galip gelmesi gerekiyor.



NBA, sezonun yeniden başlamasının, ESPN'in sahibi olan Walt Disney Co. ile Walt Disney Resort'u tüm maçlar, antrenmanlar ve yerleşim için kullanma anlaşmasına bağlı olduğunu söyledi.



Takımlar 9-11 Temmuz tarihleri arasında Orlando'da antrenmanlara başlayacak.



Lig ayrıca 31 Temmuz - 12 Ekim sürecinin ötesinde tarihler de sundu. Draft Lotaryası 25 Ağustos'ta, NBA Draftı 15 Ekim'de ve 2020-21 sezonu ise büyük olasılıkla 1 Aralık'ta başlayacak. Antrenman kampları 10 Kasım'da başlayacak olmasına rağmen, serbest oyuncu döneminin 18 Ekim'de başlayabileceği düşünülse de, takımlara bu dönemin başlangıç tarihini esnek olarak görmelerinin söylendiği belirtildi.



ANA MADDELER BELLİ OLDU!



Takımları Orlando dışında bırakılan bazı yönetim kurulu üyeleri, 22 takım formatıyla aynı fikirde olmasalar da, "evet" oyu vermeye karar verdikleri söylendi.



Ligin Orlando'daki 22 takımlık formatına ilişkin planların ön beklentilerinin, şunlar olduğu açıklandı:



-Normal sezon 16 gün sürecek, günde beş ila altı maç oynanacak.



-Her bir sahadaki maçlar arasında uzatma, temizlik ve ısınma için dört saat olacak. Lig, komplekste maçlar için üç saha kullanacak.



-Sekiz maçlık normal sezon formatında her takımın arka arkaya oynaması bekleniyor.



-NBA'in, bir önceki turun serisi sona erdiğinde, playoff serisini başlatmak için tarihleri öne çekme konusunda agresif olması bekleniyor.



-NBA Finalleri formatının maçlarının her iki günde bir olması bekleniyor.



KAMPÜS ORTAMINDA HERGÜN TEST YAPILACAK!



Oyuncuların, 15 Haziran'da maaş çeklerinde %25'lik bir düşüş görmeye devam edecekleri söylendi. Kesintiler, oynanmayan maçların tamamının telafi edildiği Eylül ayının ortalarında sona erecek.



LeBron James ve Stephen Curry gibi oyuncular, tam olarak ödeme aldıklarından ötürü, 15 Kasım'dan itibaren 2020-21 sezonundaki maaşlarının azaldığını görecekler.



NBA balonundaki yaşam, bir dizi güvenlik protokolü ile yönetilecek. Oyuncuların ve antrenörlerin açık hava restoranlarında golf oynamalarına veya yemek yemelerine izin verilirken, sosyal mesafeleri de sürdürmeleri gerekecek.



NBA, Disney kampüsü ortamında koronavirüs için günlük olarak eşit testler yapmayı planlıyor.



Bir oyuncu virüs için pozitif test sonucu alırsa, ligin niyeti, bu oyuncuyu karantinaya almak ve bireysel olarak tedavi etmek için takımdan çıkararak, diğer takım üyelerini oynatmaya devam etmek üzerine olacak.



Disney tesisindeki çalışanların benzer protokolleri sürdürmeleri gerekecek. Örneğin, oyuncuların odalarına hiçbir personel girmeyecek ve kalabalıklaşmayı önlemek için koridorlar dikkatlice yönetilecek.