Nazilli Belediyespor'a 1 puan yetecek

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor bu hafta Ankaraspor deplasmanında 1 puan alırsa rakiplerinin sonuçlarına bakmadan kümede kalışını ilan edecek.



Sezon boyunca şirketleşme tartışmaları yaşayan, 3 başkan, 4 teknik direktör değiştiren siyah-beyazlı ekip, sezonun son haftasına 38 punala 15'inci sırada girdi. Nazilli bu hafta Ankaraspor'la berabere bile kalsa son 2 haftada alınacak sonuçlara bakmaksızın ligde kalacak. Bülent Ertuğrul'la yollarını ayırıp takımı son hafta öncesi Gürhan Sönmez'e emanet eden Nazilli Belediyespor'da yönetim ligde kalma primini ise 70'er bin TL olarak belirledi.

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