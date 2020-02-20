Nasıl bir derbi izlemek istiyorsun?

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesinde taraftarların nabzını tutuyoruz, sorumuz çok net. Cumartesi akşamı nasıl bir derbi izlemek istersiniz? Fotoğrafların hemen yanında yer alan "oklar" ile izlemek istediğin derbiye oy verebilirsin.
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Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya gelecek.
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20 Şubat 2020 10:58
Galatasaray
- 11:54 Galatasaray hisseleri derbi sonrası tavan yaptı!
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- 11:49 Fenerbahçe-Galatasaray derbilerine kartlar damga vuruyor
- 11:45 Fenerbahçe 4 haftada çöktü!
- 11:43 Simmons'ın beli, daha çok teste tabi tutulacak
- 11:42 Beşiktaş'ta yönetim Sergen Yalçın'dan memnun
- 11:27 Sergen Yalçın için olmazsa olmaz forvet
- 10:51 Stephen Curry, temaslı antrenman onayı aldı!
- 10:28 Boateng için 7 maç kaldı; "İnşallah böyle oynar"
- 10:24 Beşiktaş'ın yeni kaleci kararı; Volkan Babacan
- 10:18 Beşiktaş'ta Fırat Aydınus tepkisi!
- 10:13 Beşiktaş'ta Sörloth ve Uğurcan sonrası transfer kararı!
- 09:40 Bugün spor gündeminde neler var?
- 09:33 Acun Ilıcalı'dan Ali Koç'a; "Jailson'u gönderin"
- 09:20 Rıdvan Dilmen: "Ben, Onyekuru'dan daha iyiydim"
- 09:10 Erman Toroğlu'ndan Halil Umut Meler yorumu
- 08:46 Ersun Yanal'dan Ali Koç'a çağrı: 'Beni feda edin!'
- 08:30 Galatasaray, bu zafer için 7368 gün bekledi!
- 08:25 Radamel Falcao derbide attı, 6'ya ulaştı!
- 08:19 Henry Onyekuru, Kadıköy'ü seviyor! Yine attı...
- 06:22 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir muhtemel 11'leri
- 05:42 Serie A'ya koronavirüs ertelemesi geliyor
- 05:31 Ziyech transferini Chelsea de açıkladı
- 04:31 Tuchel Bayern'e, Allegri PSG'ye iddiası
- 04:07 Henry: "Premier Lig'in hızı beni yoruyor"
- 03:52 Joao Mario'dan Inter günlerine sitem!
- 03:38 Solskjaer Bruno'yu eski takım arkadaşlarına benzetti
- 03:15 Inter - Ludogorets maçı tarafsız sahada oynanabilir!
- 02:23 Ufuk Sarıca: "Mutlaka kazanmamız lazım"
- 02:00 Atletico Madrid, Felix girince kazandı
- 01:47 7 gollü maçta kazanan PSG
- 00:46 Ersun Yanal: "Hakem bizi resmen biçti"
- 00:35 Başakşehir'in rakibi Sporting'ten net galibiyet
- 00:33 Cengiz attı, Roma farklı kazandı
- 00:27 Euroleague'den saldırılara kınama
- 23:55 Abdurrahim Albayrak: "Böylesini ilk kez yaptık, ilk kez gördüm"
- 23:37 Galatasaray, 7'de 7 yaptı!
- 23:28 Deniz Türüç'ün Fatih Terim'i ittiği o an
- 23:27 Galatasaray'da deplasmanda 10 maç sonra derbi kazandı!
- 23:21 Fenerbahçe, 5,5 yıl sonra Galatasaray'a kaybetti!
- 23:21 Galatasaray'da derbi zaferinin kilit adamı; Seri
- 23:13 Fenerbahçe'de Jailson yine penaltı yaptırdı!
- 23:06 Derbiye kartlar damgasını vurdu!
- 22:59 Fenerbahçe, Kadıköy'de 15 yıl sonra derbi kaybetti!
- 22:37 Mustafa Cengiz: "Bu galibiyet okullarda ders diye okutulsun"
- 22:19 Falcao: "Çok dua ettik, şükürler olsun"
- 22:18 Ersun Yanal: "İstifa etmedim"
- 22:14 Ömer Bayram: "Sonu şampiyonluk olsun"
- 22:14 Onyekuru: "20 yıl sonra galibiyet geldi, bizim için çok önemli"
- 22:01 Younes Belhanda: "Fener ağlama"
- 21:45 Kadıköy'e damga vuran o an; Ali Koç!
- 21:36 Fatih Terim: "Fenerbahçe'yi daha farklı yenebilirdik"
- 21:30 Ozan Tufan'dan hakem Halil Umut Meler'e büyük tepki!
- 21:26 Marcao: "Hayatımın en mutlu günü"
- 21:23 Sofiane Feghouli: "Havaya girmeyeceğiz"
- 21:20 Muslera: "Çok daha farklı kazanabilirdik"
- 21:09 Fenerbahçe'de Ersun Yanal için istifa tepkisi
- 20:57 Derbide kırmızı kartlar havada uçuştu!
- 20:51 Galatasaray penaltı kazandı, Fenerbahçe'de tepki!
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- Fra
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- Takımlar O G B M A Y Av P
- 1. Trabzonspor 22 13 6 3 49 23 26 45
- 2. Galatasaray 23 13 6 4 39 18 21 45
- 3. Sivasspor 23 13 6 4 42 26 16 45
- 4. Başakşehir 22 12 7 3 41 22 19 43
- 5. Alanyaspor 23 11 6 6 41 22 19 39
- 6. Fenerbahçe 23 11 5 7 42 29 13 38
- 7. Beşiktaş 23 11 4 8 36 30 6 37
- 8. Göztepe 22 9 7 6 29 24 5 34
- 9. Gaziantep FK 23 8 7 8 34 36 -2 31
- 10. Gençlerbirliği 23 7 6 10 32 39 -7 27
- 11. Antalyaspor 23 6 7 10 25 40 -15 25
- 12. Malatyaspor 22 6 6 10 35 32 3 24
- 13. Denizlispor 22 6 6 10 21 30 -9 24
- 14. Çaykur Rizespor 21 7 3 11 21 32 -11 24
- 15. Konyaspor 23 4 9 10 19 32 -13 21
- 16. Ankaragücü 23 4 8 11 20 39 -19 20
- 17. Kasımpaşa 22 4 4 14 29 49 -20 16
- 18. Kayserispor 23 3 7 13 24 56 -32 16
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