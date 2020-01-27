Napoli'den Juve'ye soğuk duş

İtalya Serie A'nın 21. hafta mücadelesinde Napoli ile Juventus karşı karşıya geldi.
San Paolo Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Napoli 2-1 kazanarak haftanın sürprizine imza attı.
İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmada Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Zielinski ve 86. dakikada Insigne kaydetti. Cristiano Ronaldo'nun 90+2'de bulduğu gol ise teselliden öteye gidemedi.
Ligde 3 maçtır kaybeden Napoli, Juventus galibiyetiyle tam anlamıyla nefes alırken puanını 27'ye yükseltti. Juventus ise 51 puanda kalarak zirvede ağır darbe aldı.
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San Paolo Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Napoli 2-1 kazanarak haftanın sürprizine imza attı.
İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmada Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Zielinski ve 86. dakikada Insigne kaydetti. Cristiano Ronaldo'nun 90+2'de bulduğu gol ise teselliden öteye gidemedi.
Ligde 3 maçtır kaybeden Napoli, Juventus galibiyetiyle tam anlamıyla nefes alırken puanını 27'ye yükseltti. Juventus ise 51 puanda kalarak zirvede ağır darbe aldı.
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