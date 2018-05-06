Napoli taraftarından hakem hatalarına tepki

Napoli taraftarları, Serie A'da geride kaldıkları şampiyonluk yarışında hakemleri hedef aldı.
Juventus'un son 2 maçındaki tartışmalı hakem hatalarının üzerine Napoli'de taraftarlar hakemlere tepki amacıyla bir pankart hazırladı.
Bu sezon hatalı karar veren 11 hakemin yer aldığı pankartta, "Hakemleri satın almaya devam edin" ifadesi de yer aldı.
Juventus, son 2 hafta öncesinde Napoli'nin önünde puan farkıyla zirvede yer alıyor.
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Juventus'un son 2 maçındaki tartışmalı hakem hatalarının üzerine Napoli'de taraftarlar hakemlere tepki amacıyla bir pankart hazırladı.
Bu sezon hatalı karar veren 11 hakemin yer aldığı pankartta, "Hakemleri satın almaya devam edin" ifadesi de yer aldı.
Juventus, son 2 hafta öncesinde Napoli'nin önünde puan farkıyla zirvede yer alıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın