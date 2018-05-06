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Napoli taraftarından hakem hatalarına tepki

Napoli'de taraftarlar, Juventus'un lehine hata yaptıklarına inandıkları hakemlere pankartla tepki gösterdi.

Kaynak: Sporx.com
Napoli taraftarından hakem hatalarına tepki
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06 Mayıs 2018 15:40
Napoli taraftarları, Serie A'da geride kaldıkları şampiyonluk yarışında hakemleri hedef aldı.

Juventus'un son 2 maçındaki tartışmalı hakem hatalarının üzerine Napoli'de taraftarlar hakemlere tepki amacıyla bir pankart hazırladı.

Bu sezon hatalı karar veren 11 hakemin yer aldığı pankartta, "Hakemleri satın almaya devam edin" ifadesi de yer aldı.

Juventus, son 2 hafta öncesinde Napoli'nin önünde puan farkıyla zirvede yer alıyor.



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