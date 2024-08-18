Napoli'den McTominay ve Gilmour açıklaması!

Napoli sportif direktörü Giovanni Menna, ismi Napoli ile anılan Scott McTominay ve Billy Gilmour için açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Napoli'den McTominay ve Gilmour açıklaması!
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18 Ağustos 2024 20:24
Manchester Unitedlı futbolcu Scott McTominay ve Brightonlı futbolcu Billy Gilmour'un ismi Napoli ile anılıyordu.

İtalyan ekibinde sportif direktör Giovanni Menna, bu transfer dedikodularına dair açıklama yaptı.

Menna yaptığı açıklamada transfere dair, "McTominay ve Gilmour, iyi ve güçlü oyuncular. Önümüzdeki günlerde neler olacağını göreceğiz. Acele etmenin bir anlamı yok, sırada bir maçımız var ve maçtan sonra transfer piyasasını tekrar düşüneceğiz." ifadelerini kullandı. 

İskoç futbolcu McTominay'ın ismi Galatasasaray ve Fenerbahçe ile de anılıyordu.

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