Nagelsmann için Tuchel baskısı

Bayern Münih'te teknik direktör Julian Nagelsmann'ın koltuğu sallanmaya başladı.



Alman basınından Bild'in haberine göre, ligde alınan üç beraberlik ve bir mağlubiyetin ardından genç teknik adamın geleceğinin tartışılmaya başlandığı belirtildi.



Nagelsmann üzerindeki bir başka baskının da Chelsea'den ayrılan Alman teknik adam Thomas Tuchel olduğu kaydedildi. Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic'in, Tuchel'in büyük bir hayranı olduğu ve Nagelsmann ile yolların ayrılması durumunda Tuchel'in Bayern Münih için bir numaralı teknik direktör olabileceği ifade edildi.



BAYERN 25 MİLYON EURO ÖDEDİ



Bayern Münih, geçen sezon Julian Nagelsmann'ı takımın başına getirebilmek adına RB Leipzig'e 25 milyon euro ödedi.



GEÇEN SEZON ŞAMPİYON OLDU



Geçtiğimiz sezon 35 yaşındaki teknik adam yönetiminde Bundesliga'yı şampiyon olarak tamamlayan Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'ne ise çeyrek final turunda veda etti.



3 BERABERLİK VE 1 MAĞLUBİYET ALDI



Bu sezona da iyi başlangıç yapan Bavyera devi, ligdeki ilk 3 maçını kayıpsız geçtikten sonra 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bayern Münih, Devler Ligi'ndeki ilk iki maçta ise Inter ve Barcelona'yu 2-0'lık skorlarla mağlup etti.





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