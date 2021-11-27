N'Koudou 9 maç sonra ilk 11'de

Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou, Giresunspor maçyıla ilk 11'e gerid öndü.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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N'Koudou 9 maç sonra ilk 11'de
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27 Kasım 2021 19:48
Bu sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından ayrı kalan Georges-Kevin N'Koudou, Süper Lig'de 9 maç sonra ilk 11'de oynama şansı yakaladı.

Yalçın'ın Ajax maçında da ilk 11'de oynattığı N'Koudou ligde son olarak 4. haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmasında bu şansı bulmuştu.

Yeni Malatyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde 7 karşılaşmada forma giyemeyen N'Koudou, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında ise sonradan oyuna dahil olmuştu.

Bu arada Necip Uysal da 2 maç sonra ilk 11'de oynadı. Atakaş Hatayspor maçında ilk 11'de oynayan Necip, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında yedek soyunmuştu.


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