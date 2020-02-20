Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme

MAÇI KAZANMAK İÇİN BASKI YARATIYOR



2 saati dinlediğim zaman aklımda kalan şu; Pazar günü derbi maçı var, ben o maçtaki hakemi nasıl etkilerim? Mağdur durumda olduğumu kamuoyuna nasıl anlatırım? Hakemi nasıl baskı altına alırım, TFF'yi nasıl baskı altına alırım? Benim, Ali Koç'un basın toplantısından anladığım bu. Bir maçı kazanmak için, TFF'yi ve yönetim kurulu üyelerini zan altında bırakarak, tüm hakem camiasını zan altında bırakarak ne elde edebilirsiniz? Ben o hakemin bizim maçımızda bilinçli olarak hata yapmasını asla istemem, dilemem, bizden uzak olsun.



ADALETİ YOK ETMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ

BİLDİRİYİ ALİ KOÇ İMZALAMADI MI?

KADIKÖY'DE 2 YILDIR KARŞILANMIYORUZ

Müthiş bir rekor, tebrik etmek lazım ama mutlaka bu seri kırılacak.

DIAGNE KONUSU

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un çarşamba günü yaptığı basın toplantısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Bir maçın gidişatını etkilemek için saatlerce konuşmak kimseye fayda sağlamaz. Kadıköy'de hakemin kafasına cisim atıldı, maçı ertelemediler, bu olay bile hakemleri kaç yıl geriye attı, düşünün!Bugün hakemlerden şikayet eden arkadaşımız (Ali Koç), Kulüpler Birliği'nin geçtiğimiz sezon yayınladığı bildiriye imza atmadı mı, bu bildiriyi yazmadı mı? Bunu yazıyorsanız, hakemleri eleştiremezsiniz! HBiz Collinalar istiyoruz, Collionalar bekliyoruz! Artık yıpranmış hakemlerle yürümeyelim, sahneyi genç hakemlere bırakalım dedik. Hata yapacaksa onlar yapsın, ama gördüğünü çalsın. Adil olsun, eyyamcılık yapmasın. Onun da bir yaşamı var, ailesi var, rızkı var. Biz onun genel kabul edilebilir olmasını istiyoruz.Ben, Kadıköy'e 2 yıldır gidiyorum ve karşılandığımı da hatırlamıyorum! Turnikeden geçiyorum, taraftarın içerisinden geçiyorum. Bir olumsuzluk olmadı. Fenerbahçe'nin taraftarı centilmendirSaygı duyduk. Loca istediler, verdik. Onlar verir mi? Vermezse de saygı duyarım. Ben oraya camiamı temsil etmeye gidiyorum, o temsilde bulunmak durumundayım. Benim için karşılanmak önemli değil, benim taraftarımın nasıl karşılandığı önemli.Yüksek sesli hoparlörden ses verirsen,. Bu bir spor müsabakası, Mohaç Meydan Muharebesi'ne gitmiyoruz. Yeneriz, yeniliriz. Fark yeriz, fark atarız. Bunlar olabilir, bunlar güzellikler. Bunu gerginliğe yöneltmeyelim, düşmanlığa yöneltmeyelim. Gülelim, takılalım.Kadıköy'de galibiyet kime nasip olur bilmiyorum! Biz 19 yıldır kazanamıyoruz, 14 yıl da şampiyonluk da görmedik ama bu bir gün bozulacak!Club Brugge ile Diagne için bir gerilimimiz vardı. Diagne'ye yaptığımız yatırımın tam karşılığını alamadık ama bana göre Rize maçında karşılığını aldık, en azından bana göre aldık. 13 milyon euro yatırım yaptığımız ürünün, heder olmasını istemedik ve Brugge ile görüştük. Brugge, konuya hakim oldu ve hoca eşliğinde Diagne'yi antrenmana aldı, bize her ay rapor verecek! Başkanları bizzat devreye girdi ve bize gereken ödemeyi de yaptılarBana intikal eden bir şey yok! Sayın Valimiz telefon etti, TFF Başkanı ve diğer dört büyük kulübün başkanları ile bir araya geleceğiz. Valimiz telefon açtı, ben hemen evet dedim! Bu görüşme valilikte olacak, benim TV'ye çıkma gibi bir isteğim yok.