TFF Başkanı ve Dört büyük kulüp başkanı Valilik'te görüşecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un başta Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz olmak üzere dört büyüklere yaptığı "Başkanlar olarak oturalım, canlı yayında konuşalım" çağrısısınına ardından başkanlar İstanbul Valiliği'nde cuma günü saat 16:00'da buluşacak.Türkiye Spor Yazarları Derneği, dört büyük kulübün başkanının 26 Şubat 2020'de saat 11:00'de buluşacağını açıklamıştı ancak önce Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ardından da Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri de, bu yönde bir davet almadıklarını açıkladı."Bu daveti ben yolda öğrendim, bu nasıl oluyor İki TV kanalından davet aldım! Madem böyle bir teklif var, er meydanından kaçılmaz! TSYD açıklıyor ama biz, o saatte müsait miyiz, diğer başkanlar müsait mi? Bana intikal eden bir şey yok! Sayın Valimiz telefon etti, TFF Başkanı ve diğer dört büyük kulübün başkanları ile bir araya geleceğiz. Valimiz telefon açtı, ben hemen evet dedim! Bu görüşme valilikte olacak, benim TV'ye çıkma gibi bir isteğim yok""4 kulüp başkanının canlı yayında bir araya geleceğine dair bir açıklama yayınlanmıştır. Bahse konu organizasyonla ilgili tarafımıza bilgilendirme yapılmamıştır. Futbolun sorunlarının tartışılacağı adresin Kulüpler Birliği olduğunu belirtiyoruz.""Bugün, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin internet sitesinde, dört kulüp başkanının 26 Şubat 2020, saat 11.00'de bir araya geleceğine ve kanalların da bunu canlı yayınlayacağına dair bir açıklama yapılmıştır. TSYD'den yapılan açıklama ile ilgili davet, tarafımıza açıklamanın yapılmasını müteakiben ulaşmıştır. Kulübümüzle açık oturumun tarihi ile ilgili herhangi bir istişare yapılmadan böyle bir girişimde bulunulmasını ve iletişiminin yapılmasını hiç şık karşılamadığımızı ve yadırgadığımızı kamuoyuna belirtiriz. Buna mukabil Türk futbolunun sorunlarını konuşmak üzere herkesin takvimine uyacak şekilde herhangi bir platformda kulüp başkanları ile birlikte yer almaya hazır olduğumuzu da bir kez daha ifade ediyoruz.""Türkiye Spor Yazarları Derneği, Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi ile Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray Spor Kulübü ve Trabzonspor Kulübü başkanlarının 26 Şubat 2020, saat 11.00'de bir araya gelmesi ve kanalların da bunu canlı yayınlaması programı üzerine tarafımıza bir davet yollamış ve kendi internet sitesinde bunu paylaşmıştır. Açık oturumun tarih ve saatinin, katılması planlanan tüm paydaşlar ile öncesinde istişare edilmesinin daha doğru bir hareket olacağını belirtiyor, sadece dört kulübün başkanlarının değil Türk Futbolu'nun bütün unsurlarıyla katılacağı bir oturumun yararlı olacağına inanıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ve Kurulları, kulüp başkanları, sporcular ve bu işin olmazsa olmazı taraftarların seçeceği temsilcilerin olduğu bir çalıştay-açık oturum planına her daim katılım sağlayacağımızı ifade ediyoruz."