Mustafa Ati Göksu: "Bu mağlubiyeti telafi edeceğiz''

Altay'ın teknik sorumlusu Mustafa Ati Göksu, Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Ati Göksu: 'Bu mağlubiyeti telafi edeceğiz''
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04 Eylül 2023 02:12
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Altay'ın teknik sorumlusu Mustafa Ati Göksu, "Önümüzdeki maçlarda bu mağlubiyeti telafi etme yoluna gideceğiz." dedi.

Göksu, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, son saniyede yedikleri golle mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi.

Önlerinde milli maç arası olduğunu hatırlatan Göksu, "Milli maçtan sonra da maraton devam edecek. Artık önümüze bakacağız. Önümüzdeki maçlarda bu mağlubiyeti telafi etme yoluna gideceğiz." diye konuştu.

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