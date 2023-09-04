Mustafa Ati Göksu: 'Bu mağlubiyeti telafi edeceğiz''

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Altay'ın teknik sorumlusu Mustafa Ati Göksu, "Önümüzdeki maçlarda bu mağlubiyeti telafi etme yoluna gideceğiz." dedi.



Göksu, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, son saniyede yedikleri golle mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi.



Önlerinde milli maç arası olduğunu hatırlatan Göksu, "Milli maçtan sonra da maraton devam edecek. Artık önümüze bakacağız. Önümüzdeki maçlarda bu mağlubiyeti telafi etme yoluna gideceğiz." diye konuştu.



