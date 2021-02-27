Muslera: 'Galatasaray'da bırakmak istiyorum'

Galatasaray'da 300. maçına Erzurumspor karşısında çıkan Fernando Muslera maçın ardından açıklamalarda bulundu.



10 SENEDİR BURADAYIM



Galatasaray'da daha fazla kupa kazanmak istediğini ifade eden Muslera, "Çok mutluyum. 10 senedir burada, evim gibi hissettiğim kulüpteyim. Çok kupalar kazandım. Umarım kazanmaya devam ederim. İnanılmaz onur verici bir duygu" dedi.



FATİH TERİM'E MİNNETTARIM



Fatih Terim hakkında da konuşan Muslera, "Fatih Hoca'nın yeri benim için ayrıdır. Bana güvenip Galatasaray'a getiren Fatih Hocamdır. O verdiği için bu ödül benim için daha da anlamlı. Ailem de 300 maçtır yanımda, onlara da teşekkür ediyorum. Galatasaray gibi büyük bir camiada böyle bir başarıya ulaştığım için ayrıca mutluyum" şeklinde konuştu.



8 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ



Galatasaray'ın 8 maçlık galibiyet serisini de değerlendiren Muslera, "8 maç üst üste kazanmak başarı. Zor maçlar oldu ama önemli zaferler elde ettik. Aldığımız galibiyetler, çalışmalarımızın ürünü. Hafta boyunca hocamız bizi çok iyi hazırlıyor. İster istemez bunu sahaya yansıtıyoruz. Buraya kadar iyi getirdik. Bizim için her maç final. Umarım bu şekilde devam edip mutlu sona ulaşırız" dedi.



YENİ SÖZLEŞME KONUSU



Galatasaray ile yeni sözleşme konusu hakkında da konuşan Muslera, "Galatasaray benim için çok çok önemli bir yer. Burası benim evim. Burada çok büyük işler başardık. Bundan sonra da başarmaya devam edeceğiz. Galatasaray'da futbolu bırakmam benim için çok büyük bir gurur. Kariyerime bakarsanız hemen hemen tamamını burada geçirdim. Bu karşılıklı konuşup anlaşılacak bir şey bence" şeklinde konuştu.



