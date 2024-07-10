Denver Nuggets guardı Jamal Murray'nin takımla olan sözleşmesinin uzatılmasını, Olimpiyatlar bitene dek bekleyeceği iddia edildi.



The Denver Post'tan Bennett Durando, Murray ve Nuggets'ın sözleşme uzatma konusunda bir miktar ilerleme kaydettiğini ve yıldız guardın yaklaşan Paris Olimpiyatlarına odaklanabilmesi için tartışmaları bir kenara bıraktıklarını söyledi.



İlk kez Kanada adına Milli takım düzeyinde mücadele eden Murray, sakatlığı nedeniyle daha önceki müsabakaları kaçırmıştı.



Nuggets guardı, bu yaz dört yıllığı 207,8 milyon dolarlık bir uzatma sözleşmesi imzalama hakkına sahip ve gelecek sezon bir All-NBA kadrosuna seçilmesi umuduyla bu imzayı erteleyebilir.



Murray bunu yapması durumunda, tahmini 313,9 milyon dolar değerinde beş yıllık yeni bir anlaşma imzalama hakkına sahip olabilir.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU