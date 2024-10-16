Denver Nuggets guardı Jamal Murray'nin sezon öncesinde diz sorunları yaşadığı ve Nuggets tarafından yakın takibe alındığı bildirildi.



Murray'nin sezon öncesinde yaşadığı diz sorunları, 2024-25 sezonu öncesinde sağlığıyla ilgili bazı endişelere yol açtı. Phoenix Suns'a karşı oynanan son hazırlık maçında Murray, 19 dakikayla sınırlı kalmış ve 1/6 şut isabetiyle yalnızca 2 sayı üretebilmişti.



Nuggets başantrenörü Michael Malone, maçtan sonra durumu açıklayarak Murray'in dizinin maç başlamadan önce "tuhaf" hissetmeye başladığını belirtti. Takım başlangıçta bu rahatsızlığın azalacağını düşünse de, önlem olarak kendisini ikinci yarıda kenarda tutmayı tercih etti:



"Maçtan önce harika hissediyordu. Dün geceki tuhaf olan şey de buydu. Bu sabah bana harika hissettiğini söylemişti ve aniden, maçtan önceki ısınmalar sırasında, biraz tuhaf hissetmeye başladı. Çoğu zaman, bunlara rağmen oynayabiliyor ve zamanla rahatlıyor. Ama dün gece durum böyle değildi. O noktaya kadar sağlıklıydı ve oynamaya hazırdı. Bu sabah ona, 'Sence kondisyonun ne durumda?' diye sormuştum ve o iyi olduğunu söylemişti."



Sezon öncesinde şimdiye dek maç başına 17,6 dakikada ortalama 5,3 sayı üretebilen Murray, normal sezon performansının oldukça altında kalmış durumda.



Kanada Milli takımını temsil ettiği 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda da sıkıntıları belirgin olan Murray, turnuvada maç başına 20,5 dakikada yalnızca 6 sayı, 3 ribaund ve 3,8 asist kaydedebilmişti.



