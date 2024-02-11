İspanya La Liga'nın 24. haftasında Real Mallorca ile Rayo Vallecano karş karşıya geldi. Estadi Mallorca Son Moix'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Mallorca 2-1'lik skorla kazandı.
Mallorca, 48. dakikada Antonio Sanchez'in golüyle öne geçti. Vallecano, 76. dakikada Alvaro Garcia ile eşitliği sağladı.
Vedat Muriqi, 90+1'de attığı golle takımına galibiyeti getirdi.
Vallecano'nun Fenerbahçe'den kiraladığı Miguel Crespo, mücadelede yedek bekledi.
5 maçın ardından kazanan Mallorca, puanını 23'e çıkardı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Vallecano ise 24 puanda kaldı.
Mallorca, gelecek hafta Real Sociedad'ı ağırlayacak. Vallecano ise sahasında Real Madrid'i ağırlayacak.
Mallorca, 48. dakikada Antonio Sanchez'in golüyle öne geçti. Vallecano, 76. dakikada Alvaro Garcia ile eşitliği sağladı.
Vedat Muriqi, 90+1'de attığı golle takımına galibiyeti getirdi.
Vallecano'nun Fenerbahçe'den kiraladığı Miguel Crespo, mücadelede yedek bekledi.
5 maçın ardından kazanan Mallorca, puanını 23'e çıkardı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Vallecano ise 24 puanda kaldı.
Mallorca, gelecek hafta Real Sociedad'ı ağırlayacak. Vallecano ise sahasında Real Madrid'i ağırlayacak.