Murat Sancak: "Transfer şampiyonu Fenerbahçe"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transfer dönemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Murat Sancak: 'Transfer şampiyonu Fenerbahçe'
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16 Eylül 2023 00:32
Son güncelleme 16 Eylül 2023 00:38
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BALOTELLI HEP BURADAYDI"

Mario Balotelli transferini değerlendiren Sancak, "Balotelli'nin gönlü hep buradaydı. O gün Montella ya da Balotelli'yi tercih etmemiz lazımdı. O gün de üzülmüştüm gönderdiğime." ifadelerini kullandı.

"TRANSFER ŞAMPİYONU FENERBAHÇE"

Transfer dönemini en iyi geçiren takım hakkındaki soruya cevap veren Sancak, "Bana göre transfer şampiyonu Fenerbahçe. Fenerbahçe ve Galatasaray son iki yıldır transfer dönemlerine damga vuruyorlar." dedi.

"ŞAMPİYONLUK 5. YILIN SONUNDA"

Bu sezonki hedeflerini değerlendiren Murat Sancak, "Bizim hedefimiz ilk beş. Her zaman böyle olacak. Süper Lig'deki beşinci yılın sonunda şampiyonluktan bahsedebiliriz, daha var." sözlerini sarf etti.

Yerli teknik adamlar hakkında övgü dolu sözler söyleyen Sancak, "Yerli teknik direktörle çalışmış olsaydım adaylarım; İlhan Palut ya da Çağdaş Atan'dı." dedi.

"DENNIS, BAŞAKŞEHİR'İ TERCİH ETTİ"

Son olarak, Başakşehir'e transfer olan Emmanuel Dennis hakkında konuşan Sancak, "Emmanuel Dennis'i almak için 1 aydır uğraşıyorduk ama Başakşehir devreye girince ve konum İstanbul olunca, oyuncu Başakşehir'i tercih etti. Biz de Balotelli'yi aldık." diyerek sözlerini noktaladı.

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