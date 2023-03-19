Munzur'da araçlarına bağladıkları halatla snowboard yaptılar

Erzincan'da yüksek rakımlı Munzur Dağlarının yamaçlarına çıkan kayak tutkunu gençler, araçlarının arkasına bağladıkları halata tutunarak snowboard yaptı.



Kentte kayak pistleri dışında farklı yerler arayan kayak ve macera tutkunları, Munzur Dağlarının yamaçlarına çıkarak karla kaplı dağlarda snowboard yaparak heyecan dolu anlar yaşadı.



Gençler, son olarak eğimin az olduğu yollarda, araçlarına bağladıkları halata tutunarak yaptıkları snowboard ile eğlendi.



Tayfun Gündüz, AA muhabirine, Erzincan'da Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin bulunduğu ancak farklı rotalarda kayak ve snowboard yapmak istediklerini söyledi.



Bu sene kuraklık nedeniyle kayak sezonunun da geç başladığını dile getiren Gündüz, "Özellikle ücra noktalara gidip yoğun karda snowbord ile denizde sörf yapar gibi kayıyoruz. Bizim için farklı oluyor zamanımızı eğlenceli, keyifli değerlendiriyoruz. Bazen eğimin az olduğu yerlerde de araç arkasına bağladığımız halata tutunarak kayıyoruz güzel vakit geçiriyoruz." dedi.



Gülsün Avcı da Munzur Dağlarına çıktıklarını, yolda eğimiz az olduğu yerlerde araçların arkasına halat bağlayıp 4 kişiyle snowboard yaptıklarını, bunun eğlenceli ve çok güzel duygular yaşattığını belirtti.



Musap Karaca da kurak mevsimden dolayı yeterli kar olmayınca sezonun da geç açıldığını, arkadaşlarıyla adrenalin amacıyla farklı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.





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