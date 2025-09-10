Muğlaspor'dan iki transfer!

Muğlaspor, Mustafa Erkasap ve Berat Çelebi'yi kadrosuna kattı.

calendar 10 Eylül 2025 14:08
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Muğlaspor'dan iki transfer!
2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk iki haftasında sahadan beraberlikle ayrılan Muğlaspor iki transfere imza attırdı.

Yeşil-beyazlılar Manisa FK'dan 22 yaşındaki sol kanat Mustafa Erkasap ve Karabük İdman Yurdu forması giyen 28 yaşındaki kaleci Berat Çelebi'yi renklerine bağladı.

Tesislerde düzenlenen imza töreninde konuşan Mustafa Erkasap, "Muğlaspor'a geldiğim için mutluyum. Sahada elimden gelenin en iyisini yaparak, hem gol hem de asist katkısıyla takımımıza fayda sağlamak istiyorum. Taraftarlarımızın coşkusunu ve desteğini arkamıza aldığımızda, bu sezonun çok özel geçeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. Berat Çelebi ise, "Muğlaspor gibi köklü bir camiaya katıldığım için çok mutluyum. Taraftarımızın desteğiyle sahada elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.


