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Muğlaspor'da yeni sezon öncesi ayrılıklar

TFF 2.Lig'in yeni ekibi Muğlaspor, kadro planlamasına erkenden başladı. Birçok oyuncuyla yollar ayrıldı.

calendar 21 Haziran 2025 13:00
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Muğlaspor'da yeni sezon öncesi ayrılıklar
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Yeni sezonda 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Muğlaspor'da ayrılıklar yaşandı.

Muğlaspor; Çağrı Bülbül, Tugay Adamcıl, Mehmet Eksik, Muhammet Arslantaş, Harun Atalay ve Mustafa Çay ile vedalaştı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Birlikte yazdığımız şampiyonluk hikayesinde önemli izler bırakan futbolcularımız Çağrı Bülbül, Tugay Adamcıl, Mehmet Eksik, Muhammet Arslantaş, Harun Atalay ve Mustafa Çay'a teşekkür ediyoruz. Mücadeleniz, emeğiniz ve aidiyetiniz için minnettarız. Bundan sonraki kariyer yolculuğunuzda başarılar sizinle olsun" ifadeleri kullanıldı.


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