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Muğlaspor'da Tolga Tağ ile yola devam

Bu sezon TFF 2.Lig'e yükselen Muğlaspor, sportif direktör Tolga Tağ ile yola devam edeceğini açıkladı.

calendar 17 Haziran 2025 13:56
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Muğlaspor'da Tolga Tağ ile yola devam
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Yeni sezonda 18 yıl sonra 2'nci Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Muğlaspor, kongresini yaptıktan sonra transfer harekatına da başlıyor. Yeşil-beyazlı kulüp ilk olarak geçen sezon 3'üncü Lig'de şampiyonluğa ulaşan kadronun kurulmasında büyük pay sahibi olan sportif direktör Tolga Tağ ile yeniden anlaştı. Muğlaspor'dan, "Kulübümüz, 2025-2026 sezonu yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezon birlikte çalıştığımız Sportif Direktör Tolga Tağ ile yeniden anlaşmaya varmıştır. Kendisine görevinde başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz" açıklaması yapıldı.

 

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