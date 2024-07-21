Muğlaspor'da imzalar sürüyor

TFF 3. Lig ekibi Muğlaspor'da 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Cemal Kızılateş'i renklerine bağladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Muğlaspor'da imzalar sürüyor
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21 Temmuz 2024 13:07
TFF 3'üncü Lig'e yükselen Muğlaspor, son 2.5 sezondur Isparta 32 Spor formasını giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Cemal Kızılateş'i kadrosuna dahil etti.

Futbola Ukrayna'da başlayan Cemal, Ukrayna ekiplerinden FC Vorskla Poltava, FC Arsenal Kiev, FK Kolos Kovalivka, FC Volyn Lutsk'ta oynadı.

Türkiye'ye gelip 2020-2021 sezonunda Balıkesirspor formasını 1'inci Lig'de terleten başarılı ön libero, 1'inci Lig'de 17, 2'nci Lig'de 78 maçta sahaya çıkıp 10 gol kaydetti. Cemal, Ukrayna kariyerinde ise toplamda 148 maça çıktı ve 14 gol attı.

Cemal'in imza törenine Başkan Menaf Kıyanç, yönetimden İlker Barış Kalaç ve Sportif Direktör Ozan Özkan katıldı.

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