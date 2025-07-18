Muğlaspor'da başkandan stadyum mesajı

TRANSFERDE CENGİZ İMZALADI

2'nci Lig'in yeni ekiplerinden Muğlaspor'da başkan Menaf Kıyanç, "mesajı verdi. Muğla Atatürk Stadı'nın yeni sezona yetişmemesi halinde Muğlaspor'un ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağını belirten Başkan Kıyanç, yetkililere ve tüm Muğla halkına çağrıda bulundu. Stadyumun tamamlanmasının kulüp için hayati önem taşıdığını vurgulayan Kıyanç,dedi.Kombine ve loca satışlarını yapacaklarını söyleyen Menaf Kıyanç,diye konuştu.Muğlaspor geçen sezon 68 Aksaray Belediyespor'da oynayan 33 yaşındaki gurbetçi sol kanat Cengiz Ötkün ile anlaşmaya vardı. Kulüp tesislerindeki imza töreninde Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka ve Basın Sözcüsü Barış Yayman hazır bulundu. Daha önce İnegölspor, Amed SK, Tarsus İdman Yurdu, Çorum FK kulüplerinde de görev yapan Cengiz, geçen sezon 68 Aksaray Belediyespor formasıyla 34 lig maçında 7 gol kaydetti. Cengiz,dedi.