Mourinho'ya göre tarihin en iyi 3 futbolcusu!

Tottenham Menajeri Jose Mourinho, dünya futbolunda gelmiş geçmiş en iyi 3 oyuncuyu seçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Mourinho'ya göre tarihin en iyi 3 futbolcusu!
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22 Eylül 2020 20:03
Tottenham Hotspur Teknik Direktörü Jose Mourinho, kendisine göre futbol tarihinin en iyi üç futbolcusunu seçti.

57 yaşındaki teknik adam, "Benim için tarihin en iyi üç oyuncusu Lionel Messi, Pele ve Diego Armando Maradona'dır" dedi.

Mourinho, daha önce Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario ve Lionel Messi'yi dünyanın en iyi 3 futbolcusu olarak göstermişti.



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