Mourinho: 'Sahada sadece 3 puanı düşünün'

Fenerbahçe'de gözler bu akşam oynanacak Beşiktaş derbisine çevrildi. Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler için bu mücadele yalnızca üç puan değil, aynı zamanda sezonun kaderi anlamına geliyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, öğrencilerine yaptığı toplantılarda galibiyetin hayati önemini vurguladı.
Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Beşiktaş'a karşı alınacak olası bir mağlubiyette, sezonu hem Galatasaray hem Beşiktaş karşısında galibiyet alamadan tamamlayacak. Bu senaryo, tribünlerde yönetim ve Mourinho'ya yönelik tepkilerin yeniden yükselmesi anlamına geliyor.
Başkan Ali Koç ve yönetiminin yeniden protesto edilmesi, Portekizli teknik adamın da daha fazla eleştirilmesi bekleniyor. Ayrıca futbolcuların sezonun kalan haftalarında yoğun baskı altında kalacağı öngörülüyor.
Hafta boyunca takımıyla sık sık toplantılar yapan Mourinho, futbolcularına net konuştu. Deneyimli hoca, "Derbiler farklıdır. Bu sezon istediğimiz sonuçları alamadık ama oyun anlamında çoğu maçta iyi işler yaptık. Ancak artık puan kaybına tahammülümüz yok. Sahada sadece 3 puanı düşünmeliyiz. Taraftarımızın desteğini alabilmemiz için bu maçı kazanmalıyız" dediği öğrenildi.
Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Beşiktaş'a karşı alınacak olası bir mağlubiyette, sezonu hem Galatasaray hem Beşiktaş karşısında galibiyet alamadan tamamlayacak. Bu senaryo, tribünlerde yönetim ve Mourinho'ya yönelik tepkilerin yeniden yükselmesi anlamına geliyor.
Başkan Ali Koç ve yönetiminin yeniden protesto edilmesi, Portekizli teknik adamın da daha fazla eleştirilmesi bekleniyor. Ayrıca futbolcuların sezonun kalan haftalarında yoğun baskı altında kalacağı öngörülüyor.
Hafta boyunca takımıyla sık sık toplantılar yapan Mourinho, futbolcularına net konuştu. Deneyimli hoca, "Derbiler farklıdır. Bu sezon istediğimiz sonuçları alamadık ama oyun anlamında çoğu maçta iyi işler yaptık. Ancak artık puan kaybına tahammülümüz yok. Sahada sadece 3 puanı düşünmeliyiz. Taraftarımızın desteğini alabilmemiz için bu maçı kazanmalıyız" dediği öğrenildi.