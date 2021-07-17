Mourinho'nun gönlündeki yıldız: Jimenez!

Roma'nın yeni teknik patronu Mourinho, Wolves'tan Raul Jimenez'in transfer edilmesini istedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mourinho'nun gönlündeki yıldız: Jimenez!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Temmuz 2021 17:19
AS Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, forvetini belirledi: Raul Jimenez...

İtalyan basınında yer alan habere göre; Jose Mourinho, kendi menajeri Jorge Mendes'in bir diğer temsilcisi olan Raul Jimenez için nabız yoklamasını ve transfer şartlarını öğrenmesini talep etti. Roma, bu transfer için bütçe oluşturmaya çalışacak.

Roma, Jimenez transferini gerçekleştiremezse Atalanta'dan Duvan Zapata'nın transferi için masaya oturacak.

CEO'luk görevine Benfica'dan Tiago Pinto'nun gelmesinin ardından takım yapısını değiştirmeye başlayan Roma, Jose Mourinho ile Portekizli akımını sürdürmüştü.

Roma şu ana kadar transferde Rui Patricio transferini gerçekleştirdi. Cengiz Ünder, Bruno Perez, Pau Lopez, Juan Jesus, Antonio Mirante ve Simone Farelli ise kulüpten ayrıldı.

Başkent ekibi, geçen sezonu 7. sırada bitirmiş ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.