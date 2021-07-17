Mourinho'nun gönlündeki yıldız: Jimenez!

AS Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, forvetini belirledi: Raul Jimenez...



İtalyan basınında yer alan habere göre; Jose Mourinho, kendi menajeri Jorge Mendes'in bir diğer temsilcisi olan Raul Jimenez için nabız yoklamasını ve transfer şartlarını öğrenmesini talep etti. Roma, bu transfer için bütçe oluşturmaya çalışacak.



Roma, Jimenez transferini gerçekleştiremezse Atalanta'dan Duvan Zapata'nın transferi için masaya oturacak.



CEO'luk görevine Benfica'dan Tiago Pinto'nun gelmesinin ardından takım yapısını değiştirmeye başlayan Roma, Jose Mourinho ile Portekizli akımını sürdürmüştü.



Roma şu ana kadar transferde Rui Patricio transferini gerçekleştirdi. Cengiz Ünder, Bruno Perez, Pau Lopez, Juan Jesus, Antonio Mirante ve Simone Farelli ise kulüpten ayrıldı.



Başkent ekibi, geçen sezonu 7. sırada bitirmiş ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.



