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Mourinho'nun ekibine Premier Lig'den takviye

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun 2025-26 sezonunda görev yapacak yeni yardımcıları belli oldu.

calendar 08 Temmuz 2025 11:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mourinho'nun ekibine Premier Lig'den takviye
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Geçen sezonun sonunda Mourinho, Süper Lig'de Konyaspor maçı sonrası katıldığı basın toplantısında kadrosunda bazı ayrılıkların olacağını bildirmişti.

Fenerbahçe'de yeni sezonun planlamaları devam ederken Mourinho'nun ekibinden Salvatore Foti, Giovanni Cerra ve Luca Fatiga ile yollar ayrıldı.

Portekizli teknik adamın uzun süredir birlikte çalıştığı kondisyoner Antonio Dias yeniden Mourinho'nun ekibine dahil olurken, Joao Tralhao ve Pedro Machado da teknik heyete katıldı ve sezonun bugünkü ilk antrenmanında yer aldı.


Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik kadro yapılanması bu isimlerle birlikte şekillenmiş oldu.

BİRİNCİ YARDIMCI: ANTONIO DIAS

Mourinho'nun geçen sezon görev yapan yardımcısı Salvatore Foti ile yollar ayrılmıştı.

Foti'den boşalan yardımcı antrenörlüğe Nottingham Forest takımında görev yapan Antonio Dias getirildi. Portekizli antrenör, daha sonra Wolwes, Tottenham ve Al Itihad takımlarında fitness antrenörlüğü yaptı. Dias son olarak Nottingham Forest takımında Nuno Espirito Santo'nun birinci yardımcı antrenörü olarak görev aldı.

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