MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 4. ayağı Uşak'ta başladı

MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Uşak'ta start aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 4. ayağı Uşak'ta başladı
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19 Ağustos 2023 19:47
MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Uşak'ta başladı.

Kütahya Çini Spor Kulübü tarafından ICRYPEX, KYK Yapı Kimyasalları ve Uşak Belediyesi katkılarıyla düzenlenen organizasyon, Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde başladı.

Organizasyonun ilk gününde serbest ve resmi antrenmanların ardından sıralama turları ile micro, mini, junior, senior ve master kategorilerindeki ilk yarışlar yapıldı.

Şampiyonaya katılan 65 sporcu, yarın aynı kategorilerde ikinci ve üçüncü tur yarışları için mücadele edecek.

Yarışların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara ödülleri verilecek.

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