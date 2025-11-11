Üç aylar ne zaman başlayacak 2019? Üç aylar hangi tarihte? Diyanet resmi

Üç aylar ne zaman başlaytacak?. Recep ayı ile birlikte başlayan 3 aylarda neler yapılmalıdır? sorusunun yanıtı için buraya... Diyanet İşleri Başkanlığı, üç ayların başlangıç tarihi hakkında ne açıklama yaptı? İşte tüm detaylar...3 ayların gelmesiyle yüreklerinde farklı bir coşku oluşan Müslümanlar, 2019 yılına yaklaşmamız ile birlikte 3 ayların ne zaman başlayacağı sorusuna yanıt aramaya başladı.İşte 2019 üç ayların başlama tarihi:Recep Başlangıcı 08 Mart 2019 CumaŞaban Başlangıcı 06 Nisan 2019 CumartesiRamazan Başlangıcı 06 Mayıs 2019 PazartesiRamazan Son Günü 04 Haziran 2019 SalıRamazan Bayramı 1. Gün 05 Haziran 2019 ÇarşambaRamazan Bayramı 2. Gün 06 Haziran 2019 PerşembeRamazan Bayramı 3. Gün 07 Haziran 2019 CumaArefe Günü 10 Ağustos 2019 CumartesiKurban Bayramı 1. Gün 11 Ağustos 2019 PazarKurban Bayramı 2. Gün 12 Ağustos 2019 PazartesiKurban Bayramı 3. Gün 13 Ağustos 2019 SalıKurban Bayramı 4. Gün 14 Ağustos 2019 ÇarşambaReceb ayı, İslam alemi tarafından bu yıl da ibadetlerle karşılanacak. Mübarek üç ayların ilki niteliğinde olacak olan Receb ayı, birçok vatandaş tarafından ibadetlerle süslenecek. 2018 Receb ayının ne zaman geleceğini merak eden Müslüman alemi, bu ayın faziletinden yararlanma hidayetine erişecek.Receb ayı Cahiliye döneminde savaşmanın yasak olduğu haram aylardan birisidir. Haram aylar şunlardır: Zilkade, zilhicce, muharrem ve receb. Receb ayı aynı zamanda geleneğimizde önemli yeri olan üç aylarında ilkidir. Üç aylar receb, şaban ve ramazandırKaynaklarda rastlanılan bir hadis-i şerifte "Receb Allah'ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayı- dır" sözü, bu ayın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermektedir.Yine Enes B. Malik'ten rivayet edilen hadis-i şerifte, "Receb ayı, Allah'ın seçtiği aylardandır. O, Allah'ın ayıdır. Allah'ın ayı- na ta'zim eden kişi Allah'ın emrini büyük tutmuş olur. Kendi emrine değer vereni de Allah naîm cennetlerine koyar ve en büyük rızasını onun için zorunlu kılar…" buyurulmuştur.Receb ayında oruç tutmanın faziletini bir hadis-i şerifle müjdeleyen peygamber efendimiz, Enes B. Malik'in rivayet ettiğine göre şöyle buyurmuştur:"Cennette receb adı verilen bir nehir vardır. Bu nehrin suyu sütten beyaz, baldan tatlıdır. Kim receb ayından bir gün oruç tutarsa, Allah o nehirden ona içirir."Diğer zamanlarda olduğu gibi receb ayında da nafile oruç tutulabilir.Recep ayında töbe etmenin önemi ise şu hadis-i şerifte vurgulanmış: "Her kim Receb ayında, sabah akşam yetmiş kere istiğfarda bulunursa şüphesizki ALLAH'u Teala onun cesedini ateşe haram kılar." "Receb ayında istiğfarı çok yapın. Zira onun her bir saatinde, ALLAH'u Teala'nın, cehennemden azadlıları vardır." Hadis'i Şerif, Safüri, Nüzhetü'l mecalis,1/140Oruç Arapça'da "savm" kelimesiyle ifade edilir. Savm sözlükte nefsi tutmak ve engellemek anlamındadır.İslam dininde oruç, sabahın başlangıcı sayılan ikinci fecirden (tan yerinin ağarmasından) başlayarak güneşin batışına kadarki sürede başka bir deyişle imsaktan iftara kadar ibadet niyetiyle yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden nefsi uzak tutmaktır.Oruçtan beklenen amacın gerçekleşmesi için dikkat edilmesi gereken şeyler vardır. Kamil anlamda oruç bütün organların iştirakiyle gerçekleşir. Şöyle ki: Oruç tutan kişi mideyi yemek içmekten koruduğu gibi, dili de yalandan, gıybetten, kötü ve boş sözden uzak tutmalı- dır. Göz harama bakmamalı, kusur aramamalıdır. Kulak gıybet, dedikodu ve boş sözler dinlememelidir. Gönül güzel şeyler düşünmelidir. Bilinmelidir ki, organları orucu iştirak etmeyi başaramayan kişi şeklen oruç tutmuşsa da, oruçtan beklenen gayeye bütünüyle ulaşamamış demektirÜç aylar veya Mubarek üç aylar, Hicri takvim'de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır.Faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır. Hadise göre Recep Allah'ın ayıdır, Şaban Peygamber Muhammed'in ayıdır, Ramazan da ümmeti'nin ayıdır. Ayrıca, Recep Regaib Kandili ve Mirac Kandilini, Şaban Beraat Kandilini ve Ramazan Kadir Gecesini barındırır.Kur'an'da "...bunlardan dördü hürmetli aylardandır..." derken Recep Ayı da kastedilmiştir. Recep Ayı'nın faziletiyle ilgili hadisler çoktur. Bunlardan bazıları "Recep Allah'ın, Şa'ban benim Ramazan ise ümmetimin ayıdır", "Recep'in ilk Cuma gecesinden gafil olmayasınız. Zira o gece, meleklerin "Reg,ip" ismini verdikleri gecedir." Ancak bu hadislerin sıhhatı konusu ihtilaflıdır.Şaban Hicri takvime göre yılın sekizinci ayı. İslam'a göre Recep ve Ramazan ile birlikte mübarek 3 aylardan biridir.Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi bu ayın içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak kabul edilir. Kadir gecesi ile ilgili Kur'an'ın 97. süresi olan Kadir Suresinin ilk üç ayetinde Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır denmektedir. Ramazan orucunun tutulduğu bu ay boyunca gündoğumundan önceki alacakaranlık ile günbatımından sonraki alacakaranlık arasında yemek-içmek ve cinsel ilişkide bulunmak Müslümanlara yasak kılınmıştır. Mükellef olan Müslümanların Ramazan orucunu tutması farzdır.. Bakara Suresi'ne göre Kur'an'ın İslam peygamberi Muhammed'e gönderilmesi Ramazan ayında başlamıştır ve bu ay içinde "oruç" tutmak müslümanlara emredilmiştir. İlgili ayet şöyledir:''O Ramazan ayı ki irşad için, hak ile batılı ayırt eden, hidayet ve deliller halinde bulunan Kur'an onda indirildi. Onun için sizden her kim bu aya erişirse oruç tutsun. Kim de hasta veya yolculukta ise tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin. Allah size kolaylık diliyor, zorluk dilemiyor. Bir de o sayıyı tamamlamanızı ve size gösterdiği doğru yol üzere kendisini yüceltmenizi istiyor. Umulur ki, şükredesiniz! (Bakara 185)''Ramazan ayında oruç tutanların gün doğmadan önce belirli saatte yedikleri yemeğe ve bu yemeğin yendiği zaman aralığına sahur denir. Gün sonunda akşam ezanı okununca orucun açılmasına ve bu esnada yenen yemeğe iftar denir."Allah'ım Receb ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır." Üç Aylarınızın başlangıcı mübarek olsun.Bu mübarek günlerde yapacağımız ibadetlerle İnşallah cennetin kapılarının sonuna kadar açılması dileğiyle, Üç Aylarınız kutlu olsun.Bütün din kardeşlerimin dolu dolu geçireceği Üç Ayların başlangıcının, tüm din kardeşlerime mübarek olmasını temenni ediyorum.Receb, Şaban ve Ramazan aylarında bütün günahlarımızın affedilmesi dileğiyle, bu mübarek günler hayırlara vesile olur İnşaallah.Aldığımız her nefeste Rabbimizi anarak geçireceğimiz mübarek aylar olması dileğiyle…Affedilmemize vesile olması dileklerimle, Üç Aylarınızın hakkınızda hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan dilerim.Tüm İslam aleminin mübarek Üç Aylarını kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allahtan dilerim.Ne kadar susamış, ne kadar özlemişiz.. Hoşgeldin Üç Aylar… Hoşgeldin kutlu geceler… Hoşgeldin…Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek Üç Aylarınızı tebrik ederim."Ahir zaman kardeşlerimi özlüyorum!" demiştin ya… İşte o ahir zamandan sesleniyoruz sana Ya Rasülallah! Tek derdim "kardeşlerim" dediklerinden olabilmek… Bu günahkar ümmetinden razı olman… Üç Ayların tüm İslam alemine hayırlar getirmesi dileğimle…Sevgili Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), mübarek Üç Aylar için, "Receb Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümmetimin ayıdır." buyurmuşlardır. Rabbim ibadetlerimizi kabul eder İnşaallah.Rahmetin ve bereketin yeryüzüne bolca indiği bu gün ve gecelerde dualarda buluşmak dileğiyle… Üç Aylarınız mübarek olsun.Kardeşlik ve barışın daim olduğu, mutlu, umutlu ve sevgi dolu günler dileğiyle. Üç Aylarınız kutlu olsun.Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), Ramazan ayı dışında en fazla orucu Receb ve Şaban aylarında tuttuğu hadis-i şeriflerde rivayet olunmuştur. Allah'ım bu aylarda tutacağımız oruçları ve yapacağımız ibadetleri kabul eyle. Üç Aylarımız mübarek olsun.İçinde bulunduğumuz bu günlerin, kalplerimizin imanla dolmasına vesile olması duasıyla… Üç Aylarımız kutlu olsun.Manevi iklimiyle ruhumuzu kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan, kandiller geçidi mübarek Üç Aylar hayırlara vesile olsun.Bütün din kardeşlerimin dolu dolu geçireceği Mübarek Üç Aylarını tebrik ederim.Receb ekme ayı, Şaban sulama ayı, Ramazan ise hasat ayıdır. Allah'ım bizi hayırlı hasat elde edenlerden eyle. Üç aylarınız mübarek olsunKimi zaman tökezlemiş ve bazen de düşmüş ama pişmanlığını itiraf etmiş biz kullara Rahman-ı Rahîm'in rahmet olarak araladığı kapılar açılıyor. Üç aylarınızı tebrik ederim.Aklınıza gelen güzel şeyleri DUA'ya dökün. Bakarsınız yol olur, niyet olur, nasip olur, hallolur. Bu güzel aylarda dualarda buluşmak dileğiyle…Recep ekme ayıdır. Şaban sulama ayıdır. Ramazan ise hasat ayıdır. Herkes ne ekerse onu biçer. Ne yaparsa onun karşılığını bulur. Bir kimse ekimi bırakırsa, hasat zamanı ekmediğini pişman olanlardan olur. Üç aylarınız mübarek olsun.Ya Rabbî! Her arzımıza bir talep yarat. Toplam faydamızı maksimum eyle. Ve bizi denge noktasından ayırma… Üç aylarınız mübarek olsun.Az konuşmak imandan çok konuşmak nifaktandır. Rabbim üç aylar hürmetine bizi nifaktan muhafaza eylesin.Mübarek Üç Aylar'ın yüzü görünmüş olup, bu mübarek ayları ve geceleri oruç ile, namaz ile, dua ile, Kur'an okuyarak süslemeyi RAMAZAN ayına ulaşabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin.Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Üç aylarınız mübarek olsun.Rabbim; Ben duamı ettim. Emanetim sendedir. Hüküm sende, Nasibim "OL!" emrindedir. Üç aylarınız mübarek olsun.Allah'ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Üç aylarınız mübarek olsun.Receb tevbe, Şaban muhabbet, Ramazan da Hakk'a kurbiyet ve vuslat ayıdır. Üç Aylarınız hakkınızda hayırlı ve mübarek olsun.Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, hayırlı üç aylar dilerim.Bir dua yeter bin derdi göndermeye! Bir tövbe yeter bin günahı temizlemeye. Önce ihlas… Üç ayların hakkınızda hayırlara vesile olmasını dilerim.Küçük bir çocuk olsa… Hiç bulaşmamış olsam Dünya'nın kahrına… Ve en masum dualara açsam ellerimi… Nazlansam sana Rabbim bir çocuk kadar masum olamasam da… Rahmetinle ışık tutar mısın karanlıklarıma?Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, günler vardır kutlamak ve af dilemek için. Üç aylarınız mübarek olsun.Çocuklarınıza sütle birlikte Kuran'dan öğütler verin. Boyları büyürken, kalpleri ve bakış açıları da büyüsün. Üç aylarınız mübarek olsun.Üç aylar ve üç aylardaki kandil geceleri , dargınların barışması için birer fırsattır. Nefsimizle değil ALLAH rızası ile hareket edelim. Bu mübarek günlerde, şeytanın bacağını karşı taraftan adım beklemeden ilk kıran sizlerin olması duasıyla…Üç aylarınız mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun! Nice üç aylara.Sizin bu mübarek üç aylar ve içindeki kıymetli mübarek gecelerinizi tebrik ediyoruz. Allahü Teala, her bir geceye sizin hakkınızda birer Regaib Gecesi ve Kadir Gecesi kıymetinde size sevap versin. Amin.Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Üç ayların mübarek olsun.Günler bize dostların güzelliği ile geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Üç aylarınız mübarek olsun.Duanız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim, saadetiniz kaim olsun. Üç aylarınız mübarek olsun.Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Bu mübarek aylarda güzel insanlarla beraber olmak ve onların halleriyle hallenmek duasıyla… Üç aylarınız mübarek olsun.Üç aylara gireceğimiz bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun.Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i sallallahü aleyhi ve sellem hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice üç aylar.İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun. Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun.Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun.Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik seni verdi. Üç ayların mübarek olsun kardeşim.Baki sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. araya mesafeler girse ne yazar, dualarda bir olan gönüller vardır. Üç aylarınız mübarek olsun.Diyanet İşleri'nden alınan bilgilere göre;Ramazan ayı arap aylarından Receb, Şaban'dan sonra takip eden ayın ismidir. Fakat Rasülüllah'ın İslam'ı tebliğinden sonra İslam ve Müslüman'ların ortak kabul ettiği çok önemli sosyal olayların yaşandığı toplumda suç oranının bile aşağılara düştüğü mübarek bir aydır. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 185. Ayet-i kerimede "Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise, sizden ramazan ayına ulaşanlar onda oruç tutsun…"buyurularak, ramazan ayında insanlık ,lemine rahmet yönünde kaynaklık eden, insanlara ışık olan, Allah'tan gönderilmiş, gönüllere su serpen açıklamanın içinde bulunduğu ve hakkı b,tıldan, iyiyi kötüden, hayırlıyı şerliden ayıran Allah Kel,mı, kıyamet gününe kadar insanların derdine ilaç olacak ve Resülüllah'ın yaşayan mucizesi Kur'an, O mübarek ayda indirildiği bildirilerek, Ramazan'a değer kazandırılmıştır. (1)Ayrıca bir Hadis-i Şerif'te "Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır" (2) buyruldu. Ramazan ismi kullanılarak değerli bir ay oluşu bize bildirilmiştir. Başka bir Hadis-i Şerifte de "Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır." (3)İslam tarihi boyunca ramazan haricindeki aylarda birbirlerini hırpalayan hatta, birbirlerinin kanını döken toplumlar, Ramazan ayında barış, af, müsamaha ve birbirlerini dinleyip anlama noktasına döndüğü defalarca görülmüştür.Efendimiz (S.A.V.) bir hadisinde "Ramazan-ı Şerife giripte bu ay çıkmadan kendini Cen,b-ı Hak'ka bağışlatamayan kimse perişan olsun. Anne ve babası yaşlılık günlerini yanında geçiripte (onları hoşnut ederek) cennete giremeyen kimse perişan olsun. (4) buyurmuştur.Başka bir Hadis-i Şerif'te de Efendimiz (S.A.V.) "Ramazan ayında bana 5 şey verildi ki, benden önce kimseye verilmedi.Birincisi; Ramazan'ın birinci gecesi oldumu, Allah' u Te,l, mü'minlere rahmet nazarıyla bakar, rahmet nazarıyla baktığı kişileri ebediyyen azap etmez.İkincisi: Akşama erdikleri zaman ağızlarında kalan açlık kokusu, Allah katında misk kokusundan daha temizdir.Üçüncüsü: Ramazan'ın her gece ve gündüzü melekler oruç tutanlara istiğfar ederler.Dördüncüsü: Allah'ü Teala cennete emreder, kullarım için hazırlık yapın güzelleşin, çünkü kullarım dünya yorgunluğundan evime ve ikramıma sığınarak istirahat etmek isterler.Beşincisi: Ramazan'ın son gecesi oldumu, Allah hepsini afv eder buyurunca bir kişi şöyle dedi: O gece Kadir gecesi mi Ya Rasülallah? Efendimiz; "Hayır sen işçileri görmüyor musun çalışıyorlar işleri bitince ücretlerini alıyorlar." (5) buyurdu.1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.