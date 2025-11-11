Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda Saim Pakkan dönemi bitti!

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Saim Pakkan ile yollar ayrıldı

calendar 11 Kasım 2025 17:54
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda Saim Pakkan dönemi bitti!
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Saim Pakkan ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan açıklamada, "2025–2026 sezonunda kulübümüzde başantrenör olarak görev yapan Saim Pakkan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze kattığı değerli katkılar için teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. 

Türk Hava Yolları, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Saim Pakkan yönetiminde 4 maçta 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.