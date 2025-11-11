Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Saim Pakkan ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulübün ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan açıklamada, "2025–2026 sezonunda kulübümüzde başantrenör olarak görev yapan Saim Pakkan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze kattığı değerli katkılar için teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Türk Hava Yolları, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Saim Pakkan yönetiminde 4 maçta 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda Saim Pakkan dönemi bitti!
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Saim Pakkan ile yollar ayrıldı
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Saim Pakkan ile yollarını ayırdığını duyurdu.
