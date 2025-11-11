Atalanta'da Raffaele Palladino dönemi!

Atalanta, teknik direktörlük görevine Raffaele Palladino'nun getirildiğini açıkladı.

calendar 11 Kasım 2025 17:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı.

İtalyan ekibi, teknik direktör Ivan Juric ile yolların ayrılmasının ardından göreve Raffaele Palladino'nun getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada 41 yaşındaki teknik adamla 2027 senesine kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Son olarak Fiorentina'yı çalıştıran İtalyan çalıştırıcı, 53 maçta 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı.
