Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı tarihi açıkladı!

950 golle futbol tarihinin en golcü futbolcusu olan Cristiano Ronaldo, kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da sürdürüyor.



Şu an 40 yaşında olan Portekizli oyuncu, katıldığı bir etkinlikte emeklilik tarihini açıkladı.



"BİR VEYA İKİ YIL SONRA FUTBOLU BIRAKACAĞIM"

Futbolda zamanın çok hızlı geçtiğini belirterek söze başlayan Ronaldo,ifadelerini kullandı.Başarılı oyuncu, 2026 Dünya Kupası hakkında kendisine yöneltilen soruya ise,diyerek cevap verdi.Futbol ve turizm üzerine konuşan RonaldoRonaldo, konuşmasına oğlu Cristiano Jr.'dan bahsederek son verdi. Portekizli süperstar,dedi.