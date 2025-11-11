Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı tarihi açıkladı!

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası'nda da forma giyeceğini söyledi. Portekizli yıldız ayrıca yaptığı açıklamada birkaç yıl içinde kariyerine son verebileceğini dile getirdi.

calendar 11 Kasım 2025 18:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı tarihi açıkladı!
950 golle futbol tarihinin en golcü futbolcusu olan Cristiano Ronaldo, kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da sürdürüyor. 

Şu an 40 yaşında olan Portekizli oyuncu, katıldığı bir etkinlikte emeklilik tarihini açıkladı.

Futbolda zamanın çok hızlı geçtiğini belirterek söze başlayan Ronaldo, "Yakında futbolu bırakacağım, yani 10 yıl sonra. Hayır, şaka yapıyorum. Şu an sadece yaşananlardan keyif almaya bakıyorum. Biliyorsunuz, belli bir yaşa geldiğinizde futbolda zaman çok hızlı geçer. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Gol atıyorum, fiziksel açıdan iyi durumdayım. Milli takımda da gayet iyi iş çıkarıyorum. Ama dürüst olmak zorundayım, bir veya iki yıl sonra futbolu bırakacağım." ifadelerini kullandı.

Başarılı oyuncu, 2026 Dünya Kupası hakkında kendisine yöneltilen soruya ise, "2026 Dünya Kupası benim son turnuvam olacak; çünkü 41 yaşında olacağım. Futbola her şeyimi verdim. 25 yıldır bu oyunu oynuyorum. Kulüp kariyerimde de milli takım kariyerimde de birçok rekor kırdım. Çok gururluyum. O zaman anın tadını çıkaralım, anı yaşayalım." diyerek cevap verdi.

Futbol ve turizm üzerine konuşan Ronaldo "Bu projeye inanıyorum, lige ve insanlarına inanıyorum. Suudi Ligi son üç yılda muazzam şekilde büyüdü. Bu ligin geleceği çok parlak. Suudi halkının futbola olan tutkusu çılgınca. Turizm de son yıllarda inanılmaz büyüdü. Bu yüzden mutluyum, bunun bir parçasıyım. Suudilere hep söylediğim gibi: Ben de bir Suudiyim." dedi.

Ronaldo, konuşmasına oğlu Cristiano Jr.'dan bahsederek son verdi. Portekizli süperstar, "İnsanoğlu kimsenin kendisinden daha iyi olmasını istemez. Ama ben çocuklarımın benden daha iyi olmasını istiyorum. Onları asla kıskanmam. Ama onların üzerinde baskı kurmak istemem, onların mutlu olmalarını istiyorum. Hangi sporu yaptıkları önemli değil. Mutlu ve özgür olmalılar. Benim yaşadığım baskıyı yaşamaları iyi olmaz, çünkü bu çok fazla. Onlar yeni ve farklı bir jenerasyon. Farklı düşünüp farklı yaşıyorlar. Ama bir baba olarak her zaman onların yanındayım ve ne olursa olsun onları destekleyeceğim." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
