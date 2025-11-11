Haber Tarihi: 11 Kasım 2025 17:52 -
Güncelleme Tarihi:
11 Kasım 2025 17:52
KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? 2026 KPSS lise sınav tarihi
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim tarihi için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak 2026 takvimine çevrildi. Her iki yılda bir düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavı, lise mezunlarının kamuda çalışabilmesine olanak sağlıyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM tarih verdi mi?
2026 KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağı, kamuda görev almak isteyen lise mezunları tarafından araştırılıyor. Kamuda lise mezunları için ayrılan boş kontenjanlara, KPSS Ortaöğretim sınavı sonrasında alımlar yapılacak. Peki, önümüzdeki yıl KPSS Ortöğretim sınavı ne zaman yapılacak?
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıl ara ile düzenleniyor.
KPSS Ortaöğretim oturumu, 2024 yılında yapıldığı için 2025 yılında yapılmayacak. Sınav ÖSYM tarafından 2026 yılında organize edilecek. Sınavın net tarihi ise ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2026 sınav takvimiyle birlikte belli olacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
ÖSYM tarafından her 2 yıl da bir düzenlenen KPSS ortaöğretim oturumu, memur olmak isteyen adaylar için önemli sınavlardan biri.
KPSS ortaöğretim oturumuna, lise mezunları veya sınav yılı içinde mezun olacak olan lise son sınıf öğrencileri katılım sağlayabiliyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.