Haber Tarihi: 11 Kasım 2025 17:52 - Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2025 17:52

KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? 2026 KPSS lise sınav tarihi

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim tarihi için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak 2026 takvimine çevrildi. Her iki yılda bir düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavı, lise mezunlarının kamuda çalışabilmesine olanak sağlıyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM tarih verdi mi?

KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? 2026 KPSS lise sınav tarihi
Abone Ol
2026 KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağı, kamuda görev almak isteyen lise mezunları tarafından araştırılıyor. Kamuda lise mezunları için ayrılan boş kontenjanlara, KPSS Ortaöğretim sınavı sonrasında alımlar yapılacak. Peki, önümüzdeki yıl KPSS Ortöğretim sınavı ne zaman yapılacak?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıl ara ile düzenleniyor.

KPSS Ortaöğretim oturumu, 2024 yılında yapıldığı için 2025 yılında yapılmayacak. Sınav ÖSYM tarafından 2026 yılında organize edilecek. Sınavın net tarihi ise ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2026 sınav takvimiyle birlikte belli olacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

ÖSYM tarafından her 2 yıl da bir düzenlenen KPSS ortaöğretim oturumu, memur olmak isteyen adaylar için önemli sınavlardan biri.

KPSS ortaöğretim oturumuna, lise mezunları veya sınav yılı içinde mezun olacak olan lise son sınıf öğrencileri katılım sağlayabiliyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Milan, Luka Modric ile sözleşme uzatmak istiyor! Milan Milan, Luka Modric ile sözleşme uzatmak istiyor!
De la Fuente'nin Yamal şaşkınlığı: 'Böyle bir durumla karşılaşmadım' Barcelona De la Fuente'nin Yamal şaşkınlığı: "Böyle bir durumla karşılaşmadım"
Wendel'den Botafogo itirafı: 'Son anda vazgeçtiler, inanması zor' Dünya Futbolu Wendel'den Botafogo itirafı: "Son anda vazgeçtiler, inanması zor"
Erik Ten Hag, Ajax'ı reddetti! Dünya Futbolu Erik Ten Hag, Ajax'ı reddetti!
Nagelsmann'dan Florian Wirtz'e destek! Liverpool Nagelsmann'dan Florian Wirtz'e destek!
Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı tarihi açıkladı! Dünya Futbolu Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı tarihi açıkladı!
KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? 2026 KPSS lise sınav tarihi Gündem KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? 2026 KPSS lise sınav tarihi
Atalanta'da Raffaele Palladino dönemi! Atalanta Atalanta'da Raffaele Palladino dönemi!
Ara tatil ne zaman bitecek? Kasım ayı ara tatil takvimi Gündem Ara tatil ne zaman bitecek? Kasım ayı ara tatil takvimi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Nijerya'da Osimhen belirsizliği sona erdi!
2
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen futbolcular ne ceza alacak?
3
Erman Toroğlu: "Bu iş UEFA'ya da sıçrar"
4
La Liga devi Atletico Madrid satıldı!
5
Lionel Messi: "Geri dönmek istiyorum"
6
Galatasaray'dan Ademola Lookman açıklaması!
7
TFF, bahis oynayan futbolcuları açıkladı: Süper Lig'den 27 isim!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.