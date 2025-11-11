Nijerya'da Osimhen belirsizliği sona erdi!

Nijerya Milli Takımı, Victor Osimhen belirsizliğini yaptığı yeni kamp kadrosu paylaşımıyla bitirdi.

calendar 11 Kasım 2025 19:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Nijerya'da Osimhen belirsizliği sona erdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Nijerya taraftarları, milli takımlarının son kadro güncellemesini açıklamasının ardından yıldız forvet Victor Osimhen'in nerede olduğunu sorgulanmıştı.

Nijerya, sosyal medyada "kampta bulunan 21 oyuncu" listesini paylaştı, ancak taraftarlar aday kadroya çağrılan Osimhen'in adının olmadığını vurguladı.

OSIMHEN DAHİL EDİLDİ

Victor Osimhen'in listede isminin yazılı olmamasının ardından Nijerya Milli Takımı, ikinci bir kamp kadrosu paylaşımı yaparak yıldız golcüyü de kadroya ekledi.

NİJERYA'NIN UMUDU OLDU

Galatasaray'ın forveti, Ekim ayında Benin'i 4-0 yendikleri kritik maçta hat-trick yaparak 'Süper Kartallar'ın Dünya Kupası umutlarını korumasında büyük rol oynadı.


Bu sonuç, Nijerya'nın Benin'i geçerek grup birincisi Güney Afrika'nın ardından play-off'a kalmasını sağladı ve şimdi yarı finalde Gabon ile karşılaşacaklar, ardından da Kamerun veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile final maçına çıkacaklar.

Bu dört takımlı mini elemenin galibi, gelecek yılki Dünya Kupası'na katılacak son iki takımı belirleyecek konfederasyonlar arası play-off'a katılmaya hak kazanacak.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.