Nagelsmann'dan Florian Wirtz'e destek!

Liverpool'da zor günler geçiren Florian Wirtz'e Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'dan destek geldi.Julian Nagelsmann, düzenlediği basın toplantısında Wirtz'i savunurken, Liverpool teknik direktörü Arne Slot'u da eleştirdi.Liverpool'un istikrarsız bir dönemden geçtiğini belirten Alman çalıştırıcı,dedi.Son olarak genç teknik adam,sözlerini sarf etti.Bu sezon Liverpool ile 16 maçta forma giyen 22 yaşındaki yıldız, 3 asistlik performans sergiledi. Wirtz, Premier Lig'de ise henüz skora katkıda bulunamadı. Alman yıldız, sezon başında Bayer Leverkusen'den 125 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.