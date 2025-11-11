Erik Ten Hag, Ajax'ı reddetti!

Son olarak Bayer Leverkusen'i çalıştıran Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag, Ajax'ın teklifini reddetti.

calendar 11 Kasım 2025 18:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Ajax, teknik direktörlük koltuğu için eski hocası Erik ten Hag'a yönelse de beklediği yanıtı alamadı.

Hollanda basınından Nos'un haberine göre, tecrübeli çalıştırıcı, Amsterdam ekibine geri dönme teklifini reddetti. 55 yaşındaki teknik adam, şu aşamada Ajax'a geri dönmeyi düşünmediğini kulübe iletti.

Ajax, Eredivisie'de geride kalan 12 haftada sadece 5 galibiyet alarak 4. sırada yer alıyor ve lider PSV'nin 11 puan gerisinde. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ise oynadığı 4 maçı da kaybeden Hollanda devi, grupta puansız şekilde son sırada bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
