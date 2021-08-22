Motosiklet yarışçısı Aydın Erkan hayatını kaybetti

13 yıldır bitkisel hayatta yaşam mücadelesi veren motosiklet yarışçısı Aydın Erkan, yaşamını yitirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Motosiklet yarışçısı Aydın Erkan hayatını kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ağustos 2021 16:21
13 yıldır bitkisel hayatta yaşam mücadelesi veren motosiklet yarışçısı Aydın Erkan, hayatını kaybetti.

Türkiye Motosiklet Federasyonunu sosyal paylaşım sitesinden "Camiamızın başı sağ olsun." başlığıyla yaptığı duyuruda "2008 yılında Körfez Pisti'nde kaza geçiren ve yaklaşık 13 yıldır bitkisel hayatta yaşam mücadelesi veren yarışçımız Aydın Erkan'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yarışçımız Aydın Erkan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.