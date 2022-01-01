"Morey, Rivers'ın yerine D'Antoni'yi getirmeyi planlıyor" iddiası!

Philadelphia 76ers başkanı Daryl Morey'nin, eski koçu Mike D'Antoni'yi başantrenör Doc Rivers'ın yerine getirmeyi planladığı iddia edildi.



Morey'nin, birkaç yıl önce Houston Rockets'ta oluşturduğu çekirdeğini yeniden bir araya getirmek isteyebileceği söylentileri dolaştı.



Substack'in NBA yazarı Marc Stein, Sixers yöneticisinin Brooklyn Nets'ten James Harden'ı aldıktan sonra, New Orleans Pelicans'ın koç danışmanı olan D'Antoni'yi, Rivers'ın yerine başantrenör pozisyonuna getirmek istediğini bildirdi:



"Rivers'ın, NBA tarihinin en iyi 15 koçu listesindeki varlığını sorgulayan kişileri susturmaktan daha önemli bir sorunu olabilir.



Lig koçları arasında şimdiden konuşulmaya başlayan bir komplo teorisi de, Sixers basketbol operasyonları başkanı Daryl Morey'nin, hücum yaratıcılığıyla Harden'ı Houston'da üç sayı kez sayı kralı yapmış olan D'Antoni'yi, takımın yeni Joel Embiid/James Harden ikilisinin başına getirmek istediği üzerine."



Morey, yakın bir ilişkisi olan ve kendisi ayrıldıktan sonra Houston'dan takasını istemiş olan Harden'ı, iki yıldan kısa bir süre içinde Philadelphia'ya, yanına almayı başarmıştı.



