Morata'nın transferine Galatasaray engeli!

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Alvaro Morata ile alakalı İtalya'dan çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Tuttosport'un haberine göre, Morata'nın Como'ya transferi Galatasaray nedeniyle durmma noktasına geldi. Haberde sarı-kırmızılıların, İspanyol golcüyü Osimhen transferi gerçekleşmeden bırakmak istemediği kaydedildi.
ANTRENMANLARA ÇIKTI
Verilen özel izni sona eren İspanyol yıldız, geçtiğimiz gün takımla birlikte antrenmanlara başladı.
FİKRİ DEĞİŞMEDİ
Antrenmanlara çıkan Morata'nın transfer olma isteği değişmedi, İspanyol yıldız Como Teknik Direktörü Fabregas ile çalışmak istediğini yeniden menajeri aracığıyla Galatasaray yönetimine bildirdiği belirtildi.
Galatasaray ile Milan arasındaki görüşmeler devam ediyor. Como, iki takım arasındaki görüşmeleri yakından takip ediyor ve Morata konusundaki bekleyişi devam ediyor.
PERFORMANSI
Alvaro Morata, geçtiğimiz sezonda sarı-kırmızılı formayla 16 mücadelede sahada yer aldı. Bu karşılaşmalarda 7 gol kaydeden yıldız oyuncu 3 tane de asist üretti.
Tuttosport'un haberine göre, Morata'nın Como'ya transferi Galatasaray nedeniyle durmma noktasına geldi. Haberde sarı-kırmızılıların, İspanyol golcüyü Osimhen transferi gerçekleşmeden bırakmak istemediği kaydedildi.
ANTRENMANLARA ÇIKTI
Verilen özel izni sona eren İspanyol yıldız, geçtiğimiz gün takımla birlikte antrenmanlara başladı.
FİKRİ DEĞİŞMEDİ
Antrenmanlara çıkan Morata'nın transfer olma isteği değişmedi, İspanyol yıldız Como Teknik Direktörü Fabregas ile çalışmak istediğini yeniden menajeri aracığıyla Galatasaray yönetimine bildirdiği belirtildi.
Galatasaray ile Milan arasındaki görüşmeler devam ediyor. Como, iki takım arasındaki görüşmeleri yakından takip ediyor ve Morata konusundaki bekleyişi devam ediyor.
PERFORMANSI
Alvaro Morata, geçtiğimiz sezonda sarı-kırmızılı formayla 16 mücadelede sahada yer aldı. Bu karşılaşmalarda 7 gol kaydeden yıldız oyuncu 3 tane de asist üretti.