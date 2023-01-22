Monza ile Sassuolo yenişemedi

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Raffaele Palladino'nun ekibi Monza ile Alessio Dionisi'nin yönetimindeki Sassuolo karşı karşıya geldi.
Monza'nın ev sahipliğinde oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sona ererken maçın ilk golü 13. dakikada Sassuolo adına Gianmarco Ferrari'den geldi. Ev sahibi Monza'nın beraberlik golü ise 60. dakikada Gianluca Caprari'den geldi.
Monza'nın ev sahipliğinde oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sona ererken maçın ilk golü 13. dakikada Sassuolo adına Gianmarco Ferrari'den geldi. Ev sahibi Monza'nın beraberlik golü ise 60. dakikada Gianluca Caprari'den geldi.