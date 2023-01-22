Monza ile Sassuolo yenişemedi

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Monza ile Sassuolo 1-1 berabere kaldı.

, Fotoğraf; EPA
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Monza ile Sassuolo yenişemedi
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22 Ocak 2023 22:53
İtalya Serie A'nın 19. haftasında Raffaele Palladino'nun ekibi Monza ile Alessio Dionisi'nin yönetimindeki Sassuolo karşı karşıya geldi.

Monza'nın ev sahipliğinde oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sona ererken maçın ilk golü 13. dakikada Sassuolo adına Gianmarco Ferrari'den geldi. Ev sahibi Monza'nın beraberlik golü ise 60. dakikada Gianluca Caprari'den geldi. 


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