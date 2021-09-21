Montero: 'Yediğimiz gol faul, görmediler'

Beşiktaş'ta Francisco Montero, Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın sonrasında konuştu.
Elinden geleni yaptığını kaydeden Beşiktaşlı oyuncu, "Gol biraz şans eseri gol oldu, taraftarın desteğine teşekkürler. Saha içinde elimden geleni yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
90+7'de gelen golün faul olduğunu belirten Montero, "Yediğimiz gol bence fauldü, bunu benim görmem yetmez, sahada görmesi gerekenler var, düdük çalması gerekenler var." dedi.
Elinden geleni yaptığını kaydeden Beşiktaşlı oyuncu, "Gol biraz şans eseri gol oldu, taraftarın desteğine teşekkürler. Saha içinde elimden geleni yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
90+7'de gelen golün faul olduğunu belirten Montero, "Yediğimiz gol bence fauldü, bunu benim görmem yetmez, sahada görmesi gerekenler var, düdük çalması gerekenler var." dedi.