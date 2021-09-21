Montero: 'Yediğimiz gol faul, görmediler'

Beşiktaş'ta Francisco Montero, Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın sonrasında konuştu.



Elinden geleni yaptığını kaydeden Beşiktaşlı oyuncu, "Gol biraz şans eseri gol oldu, taraftarın desteğine teşekkürler. Saha içinde elimden geleni yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.



90+7'de gelen golün faul olduğunu belirten Montero, "Yediğimiz gol bence fauldü, bunu benim görmem yetmez, sahada görmesi gerekenler var, düdük çalması gerekenler var." dedi.



