Montero: "Yediğimiz gol faul, görmediler"

Beşiktaş'ta Francisco Montero, Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Montero: 'Yediğimiz gol faul, görmediler'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Eylül 2021 22:19
Beşiktaş'ta Francisco Montero, Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın sonrasında konuştu.

Elinden geleni yaptığını kaydeden Beşiktaşlı oyuncu, "Gol biraz şans eseri gol oldu, taraftarın desteğine teşekkürler. Saha içinde elimden geleni yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

90+7'de gelen golün faul olduğunu belirten Montero, "Yediğimiz gol bence fauldü, bunu benim görmem yetmez, sahada görmesi gerekenler var, düdük çalması gerekenler var." dedi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.