Montella için flaş Roma iddiası!

Vincenzo Montella'nın Roma'nın teknik direktörlük için en güçlü aday olduğu ve 6 aylık maaşının ödenmesi halinde serbest kalabileceği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Montella için flaş Roma iddiası!
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12 Kasım 2024 13:01
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Ivan Juric ile yollarını ayıran Roma, teknik direktör adayları arasında ilk sıraya Vincenzo Montella'yı yazdı.

SERBEST KALMA MADDESİ

Haberde İtalyan teknik adamın TFF ile yaptığı sözleşmede, serbest kalma maddesinin yer aldığı belirtildi. TFF'ye 6 aylık maaşının ödenmesi halinde Vincenzo Montella'nın serbest kalabileceği aktarıldı.

YILLIK MAAŞI NE KADAR?

2023 yılında TFF ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Montella, yıllık yaklaşık 2 milyon euro ücret kazanıyor. İtalyan çalıştırıcının 6 aylık maaşı yaklaşık 1 milyon euro yapıyor.

TÜRKİYE PERFORMANSI

Mevcut sözleşmesi 2026'da sona erecek Montella, A Milli Takım'ın başında 17 maça çıktı. Bu maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

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