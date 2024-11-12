Montella için flaş Roma iddiası!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella için flaş bir iddia ortaya atıldı.



Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Ivan Juric ile yollarını ayıran Roma, teknik direktör adayları arasında ilk sıraya Vincenzo Montella'yı yazdı.



SERBEST KALMA MADDESİ



Haberde İtalyan teknik adamın TFF ile yaptığı sözleşmede, serbest kalma maddesinin yer aldığı belirtildi. TFF'ye 6 aylık maaşının ödenmesi halinde Vincenzo Montella'nın serbest kalabileceği aktarıldı.



YILLIK MAAŞI NE KADAR?



2023 yılında TFF ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Montella, yıllık yaklaşık 2 milyon euro ücret kazanıyor. İtalyan çalıştırıcının 6 aylık maaşı yaklaşık 1 milyon euro yapıyor.



TÜRKİYE PERFORMANSI



Mevcut sözleşmesi 2026'da sona erecek Montella, A Milli Takım'ın başında 17 maça çıktı. Bu maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.



